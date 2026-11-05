برداشت زرشک از باغ الگویی روستای ینگجه در بخش زنجانرود، با چهارمین سال باردهی اقتصادی، بستری برای سنجش سازگاری این محصول کم‌آب‌بر با اقلیم استان فراهم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ برداشت محصول زرشک از یک باغ الگویی در روستای ینگجه از توابع بخش زنجانرود، فرصتی برای بررسی ظرفیت توسعه این محصول در باغبانی استان و ارزیابی قابلیت آن برای سازگاری با شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آبی فراهم کرد.

مراسم برداشت زرشک از این باغ الگویی با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان برگزار شد. این باغ با هدف بررسی سازگاری زرشک با شرایط اقلیمی منطقه و ارزیابی عملکرد آن احداث شده و اکنون چهارمین سال باردهی اقتصادی خود را پشت سر می‌گذارد.

اجرای این طرح الگویی، زمینه بررسی میدانی وضعیت رشد، میزان باردهی و فرایند برداشت زرشک را فراهم کرده است؛ ظرفیتی که می‌تواند با معرفی نتایج آن به کشاورزان و باغداران، زمینه آشنایی بیشتر بهره‌برداران با امکان توسعه این محصول در مناطق مستعد استان را فراهم کند.

با توجه به محدودیت منابع آب و ضرورت بازنگری در الگوی کشت، انتخاب محصولاتی متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این میان، بررسی ظرفیت زرشک می‌تواند به تنوع‌بخشی به تولیدات باغبانی، کاهش وابستگی به الگو‌های سنتی کشت و افزایش تاب‌آوری بخش کشاورزی در برابر تنش‌های آبی کمک کند.