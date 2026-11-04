رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز علمی استان قم در نشست با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، توسعه رشته‌های دانشگاهی متناسب با نیاز‌های صنعتی، تسهیل جذب نخبگان، افزایش سهم بانوان در مدیریت آموزش عالی و نقش‌آفرینی حوزه و دانشگاه در تدوین نظامات اجتماعی را از مهم‌ترین اولویت‌های این بخش عنوان کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نشست تخصصی رؤسای دانشگاه‌ها و استادان مراکز علمی استان قم با حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، به میزبانی دانشگاه قم برگزار شد.

رئیس دانشگاه صنعتی قم در این نشست با اشاره به جایگاه صنعتی استان، بر ضرورت توسعه متوازن رشته‌های مهندسی و تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز بازار کار تأکید کرد.

جعفر قنبری با بیان اینکه قم در صنایعی همچون تولید کفش ماشینی، پتروشیمی، تجهیزات مکانیکی و لوازم خانگی از ظرفیت‌های برجسته کشور برخوردار است، گفت: بر اساس برآوردها، صنایع استان سالانه به یک‌هزار و ۲۰۰ تا یک‌هزار و ۸۰۰ مهندس و چهار هزار و ۵۰۰ تا پنج هزار و ۵۰۰ تکنسین و نیروی متخصص دانشگاهی نیاز دارند.

وی افزود: دانشگاه صنعتی قم که با هدف پاسخگویی به نیاز‌های صنعتی استان در سال ۱۳۸۴ تأسیس شده، طی سال‌های اخیر در زمینه اشتغال‌پذیری فارغ‌التحصیلان، پژوهش‌های فناورانه، هوشمندسازی خدمات تحقیقاتی و جذب اعتبار مالیاتی دستاورد‌های قابل توجهی داشته است.

رئیس دانشگاه حضرت معصومه (س) نیز با اشاره به ظرفیت علمی و اجرایی بانوان در دانشگاه‌های کشور، خواستار افزایش سهم آنان در مناصب مدیریتی و تصمیم‌گیری آموزش عالی شد.

سیدفاطمه فقیهی با تأکید بر ضرورت توجه راهبردی به توانمندی بانوان در اسناد بالادستی، پیشنهاد برگزاری نشست تخصصی وزیر علوم با بانوان دانشگاهی کشور را مطرح کرد تا زمینه طرح مستقیم مطالبات و چالش‌های دختران دانشجو و زنان پژوهشگر فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به دو دهه فعالیت دانشگاه حضرت معصومه (س) در حوزه آموزش عالی دختران، توانمندسازی بانوان در عرصه اشتغال و کارآفرینی و ارتقای کیفیت فعالیت‌های فرهنگی را از رویکرد‌های مهم این دانشگاه برشمرد.

رئیس بنیاد نخبگان استان قم نیز با تأکید بر ضرورت تسهیل فرآیند جذب نخبگان در دانشگاه‌ها گفت: در قالب طرح جذب اعضای هیئت علمی، حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های برتر داخلی و ۱۲۰ تا ۱۵۰ نفر از نخبگان و استادان ایرانی مقیم خارج از کشور وارد فرآیند جذب شده‌اند.

سعید منتظری همچنین مأموریت‌گرایی دانشگاه‌ها متناسب با ظرفیت‌ها و نیاز‌های استان را ضروری دانست و بر هدایت هدفمند اعتبارات و طرح‌های پژوهشی به سمت ارزش‌آفرینی و حل مسائل واقعی قم تأکید کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم نیز تدوین نظامات اجتماعی به دست حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها را از راهکار‌های اساسی مقابله با جنگ اراده‌ها دانست و گفت: قم با برخورداری از ظرفیت‌های علمی و حوزوی می‌تواند به پایلوت تحقق این مطالبه و زمینه‌ساز تمدن‌سازی نوین اسلامی تبدیل شود.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین حسن خیری با اشاره به ضرورت تقویت بازدارندگی و مسئولیت‌پذیری مبتنی بر هویت ایرانی، اسلامی و انقلابی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی قم در مسیر مأموریت‌گرایی، اقداماتی همچون راه‌اندازی معاونت علوم انسانی و هنر، تشکیل دبیرخانه‌های نهج‌البلاغه و مهدویت و بازنگری سرفصل‌های آموزشی را دنبال کرده است.

وی برگزاری ۷۷۳ تیم کرسی آزاداندیشی دانشجویی با مشارکت بیش از ۷۰۰ دانشجو را از دیگر اقدامات این دانشگاه در زمینه گفت‌و‌گو و بررسی مسائل روز عنوان کرد.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه قم نیز با تأکید بر ضرورت پرهیز از افراط و تفریط در محیط‌های دانشگاهی گفت: بزرگ‌ترین اعتکاف‌ها و نماز‌های جماعت کشور در دانشگاه‌ها برگزار می‌شود و نباید دستاورد‌های فرهنگی این محیط‌های علمی نادیده گرفته شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی تقوی با اشاره به ضرورت تبیین واقع‌بینانه شرایط دانشگاه‌ها افزود: بزرگ‌نمایی برخی مسائل و نادیده گرفتن موفقیت‌های فرهنگی دانشگاه‌ها، تصویری غیرواقعی از محیط‌های علمی ارائه می‌کند و در مقابل، اعطای آزادی‌های بی‌حدوحصر و بی‌توجهی به برخی آسیب‌ها نیز می‌تواند به فضای دانشگاهی لطمه بزند.

حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، صبح چهارشنبه ۱۳ آبان وارد قم شد و در سفر دو روزه خود علاوه بر دیدار با مراجع عظام تقلید و علمای قم، با دانشجویان استان گفت‌و‌گو می‌کند و از طرح‌های عمرانی و رفاهی دانشگاه قم نیز بازدید خواهد کرد.