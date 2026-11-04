در نشست روسای دانشگاه‌ها و مراکز علمی استان قم با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بر راه‌اندازی و توسعه رشته‌های متناسب با نیاز‌های صنعتی استان قم، تسهیل فرآیند جذب نخبگان، ارتقای جایگاه مدیریتی بانوان در آموزش عالی تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه قم در این نشست با تأکید بر اینکه نباید دستاورد‌های فرهنگی دانشگاه‌ها نادیده گرفته شود، گفت: بزرگ‌ترین اعتکاف‌ها و نماز‌های جماعت کشور در محیط‌های دانشگاهی برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی تقوی با اشاره به ضرورت حرکت در مسیر اعتدال در فضای دانشگاهی اظهار داشت: اگر بخواهیم در دانشگاه‌ها به نقطه مطلوب برسیم، باید از افراط و تفریط دوری کنیم؛ عده‌ای در مواجهه با دانشگاه‌ها دچار افراط شده و با بزرگ‌نمایی مسائل کوچک، فضایی نامناسب ترسیم می‌کنند که این بی‌انصافی در حق دانشگاه است.

وی با اشاره به سابقه نزدیک به سه دهه فعالیت و مسئولیت‌های فرهنگی و سیاسی خود در دانشگاه‌های کشور افزود: واقعیت فضای دانشگاهی بسیار روشن و پر از اتفاقات خوب است، اما متأسفانه در بیان این دستاورد‌ها ضعف داریم و به تعبیری «مقام اثباتمان ضعیف است».

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه قم خاطرنشان کرد: از سوی دیگر باید مراقب بود تا در دانشگاه‌ها دچار تفریط نشویم؛ اعطای آزادی‌های بی‌حدوحصر و نادیده گرفتن برخی اتفاقات نیز برای محیط‌های علمی مضر است و رعایت حد اعتدال در مسائل فرهنگی و سیاسی، تنها راه رسیدن به نقطه مطلوب است.

رئیس دانشگاه صنعتی قم نیز با اشاره به جایگاه برجسته استان قم در صنایع مختلف کشور، بر ضرورت توسعه متوازن رشته‌های مهندسی متناسب با نیاز‌های صنعتی و تکنیسین مورد نیاز استان تأکید کرد.

جعفر قنبری با تشریح ظرفیت‌های صنعتی استان قم اظهار داشت: قم در بسیاری از حوزه‌های صنعتی از جمله تولید کفش ماشینی، صنایع پتروشیمی، تجهیزات مکانیکی و تولید لوازم خانگی (با سهم ۴۰ درصدی در کشور) رتبه‌های برتر ملی را به خود اختصاص داده و استانی با ارزش افزوده بالا در بخش صنعت است.

وی با اشاره به تأسیس دانشگاه صنعتی قم در سال ۱۳۸۴ با رویکرد پاسخگویی به نیاز‌های صنعتی استان افزود: بر اساس برآورد‌های انجام‌شده، استان قم سالانه به تربیت ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ مهندس و بین ۴۵۰۰ تا ۵۵۰۰ تکنسین و نیروی متخصص دانشگاهی نیاز دارد که توسعه رشته‌های مهندسی در دانشگاه‌های استان باید با همین رویکرد و به صورت هدفمند دنبال شود.

رئیس دانشگاه صنعتی قم همچنین به دستاورد‌های اخیر این دانشگاه اشاره کرد و گفت: دانشگاه صنعتی قم طی سال‌های متوالی جزو رتبه‌های اول و دوم کشور در زمینه اشتغال‌پذیری فارغ‌التحصیلان بوده و در حوزه‌هایی نظیر پژوهش‌های فناورانه، هوشمندسازی خدمات تحقیقی و جذب اعتبار مالیاتی نیز موفقیت‌های چشمگیری در سطح کشور کسب کرده است.

رئیس دانشگاه حضرت معصومه (س) قم نیز با انتقاد از ناکافی بودن حضور بانوان در پست‌های کلان مدیریتی آموزش عالی کشور، خواستار توجه جدی‌تر اسناد بالادستی به ظرفیت علمی و اجرایی بانوان شد.

سید فاطمه فقیهی، با اشاره به جایگاه و ظرفیت بالای بانوان در بدنه دانشجویی، اعضای هیئت علمی و کارمندان دانشگاه‌ها اظهار داشت: سهم بانوان در مناصب مدیریتی و تصمیم‌گیری کلان آموزش عالی تناسبی با ظرفیت‌های واقعی آنها ندارد و انتظار می‌رود به این مطالبه بر اساس اسناد بالادستی نگاه راهبردی‌تری شود.

وی در ادامه با دعوت از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای برگزاری نشستی تخصصی با حوزه بانوان دانشگاه‌های سراسر کشور در دانشگاه حضرت معصومه (س)، افزود: این نشست می‌تواند بستر مناسبی برای طرح مستقیم دغدغه‌ها، چالش‌ها و مطالبات دختران دانشجو و زنان پژوهشگر فراهم کند.

رئیس دانشگاه حضرت معصومه (س) همچنین با اشاره به ۲ دهه تجربه این دانشگاه در حوزه آموزش عالی دختران گفت: ایجاد فضایی بانشاط، باانگیزه و پویا برای توانمندسازی بانوان در عرصه‌های اشتغال، کارآفرینی و ارتقای کیفیت خروجی دانشجویان از دستاورد‌های برجسته این مرکز علمی است؛ ضمن اینکه این دانشگاه در سال‌های اخیر موفق به کسب رتبه برتر فعالیت‌های فرهنگی در سطح کشور شده و الگویی موفق برای تربیت «بانوی تراز» در نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.

رئیس بنیاد نخبگان استان قم نیز با اشاره به جذب ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر از نخبگان فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های برتر داخلی و همچنین نخبگان مقیم خارج از کشور به عنوان عضو هیئت علمی، بر ضرورت تسریع و تسهیل فرآیند‌های جذب تأکید کرد.

سعید منتظری با اشاره به اهمیت حمایت از نخبگان و تسهیل بازگشت و به‌کارگیری نخبگان خارج از کشور اظهار داشت: از مجموع افراد واجد شرایط، حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های برتر داخلی و بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ نفر از نخبگان و اساتید ایرانی مقیم خارج از کشور (از مجموع حدود ۲۲۰ نفر سهمیه پیش‌بینی‌شده) در فرآیند جذب هیئت علمی قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به برخی موانع اداری و ارزیابی‌های درون‌گروهی در دانشگاه‌ها افزود: گاهی سخت‌گیری‌های سلیقه‌ای یا طولانی شدن فرآیند بررسی رزومه‌ها در گروه‌های آموزشی مانع از جذب روان نخبگان می‌شود که انتظار می‌رود با تسهیل این روند، زمینه به‌کارگیری سریع‌تر این سرمایه‌های انسانی فراهم شود.

رئیس بنیاد نخبگان قم همچنین بر ضرورت «مأموریت‌گرایی دانشگاه‌ها» متناسب با زیست‌بوم و نیاز‌های استانی تأکید کرد و گفت: تخصیص بودجه‌ها و تعریف پروژه‌های دانشگاهی باید به صورت هدفمند و منطبق با ارزش‌آفرینی و نیاز‌های واقعی استان قم هدایت و تقویت شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم با تأکید بر اینکه تدوین نظامات اجتماعی توسط حوزه و دانشگاه راهکار اصلی پیروزی در جنگ اراده‌هاست، گفت: قم می‌تواند پایلوت اصلی تحقق این مطالبه مهم باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن خیری اظهار داشت: در مواجهه با جنگ اراده‌ها، نیازمند ۲ مؤلفه کلیدی «بازدارندگی» و «مسئولیت‌پذیری» مبتنی بر هویت ایرانی، اسلامی و انقلابی هستیم.

وی با یادآوری فرمایشات امام خمینی (ره) مبنی بر لزوم تدوین نظامات اجتماعی توسط حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها افزود: متأسفانه این مطالبه مهم تاکنون به صورت شایسته مورد توجه قرار نگرفته، در حالی که استان قم ظرفیت آن را دارد که به عنوان کانون اصلی تحقق این امر و همچنین زمینهه‌ساز تمدن‌سازی نوین اسلامی تبدیل شود.

وی در ادامه به اقدامات این دانشگاه در حوزه مسئولیت اجتماعی و فعالیت‌های فرهنگی اشاره کرد و گفت: دانشگاه آزاد اسلامی قم با رویکرد مأموریت‌گرایی، اقداماتی نظیر راه‌اندازی معاونت علوم انسانی و هنر، تشکیل دبیرخانه‌های نهج‌البلاغه و مهدویت، بازنگری سرفصل‌ها و همچنین برگزاری ۷۷۳ تیم کرسی آزاداندیشی دانشجویی (با حضور بیش از ۷۰۰ دانشجو در قالب تیم‌های چهار نفره برای بحث پیرامون مسائل روز) را با موفقیت اجرا کرده‌است.

دیدار مراجع عظام و علمای قم، گفت‌و‌گو با دانشجویان قم و بازدید از پروژه‌های عمرانی و رفاهی دانشگاه قم از جمله برنامه‌های سفر ۲ روزه وزیر علوم به استان قم است.