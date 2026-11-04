به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان هاشم میرزانژاد فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اردبیل اظهار کرد: ماموران یگان حفاظت محیط زیست در جریان دریافت گزارش مردمی مبنی بر نگهداری و خرید و فروش پوست حیوانات در بازرسی از یک واحد صنفی مستقر در شهر، موفق به شناسایی و توقیف اجزای غیرقانونی مربوط به گونه‌های وحشی شدند.

وی گفت: این اجزای بدن حیوانات وحشی برخلاف قوانین زیست محیطی و با هدف خرید و فروش غیرمجاز نگهداری می‌شد و اقلام مکشوفه شامل پوست دو رأس خارپشت، یک قطعه لاک لاک‌پشت و پنجه یک بهله پرنده شکاری است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اردبیل در ادامه با بیان اینکه پرونده این تخلف به همراه صورتجلسه اقلام ضبط‌شده، با هدف پیگیری قانونی و رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است افزود: این اقدام در راستای اجرای قوانین و مقررات حفاظت از حیات‌وحش و مقابله با تجارت غیرقانونی پوست و اجزای بدن حیوانات وحشی انجام گرفت.