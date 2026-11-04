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فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اردبیل گفت: ماموران حفاظت محیط زیست اردبیل در عملیاتی هوشمندانه موفق به شناسایی و توقیف پوست حیوانات وحشی در یکی از مغازه های داخل شهر اردبیل شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان هاشم میرزانژاد فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اردبیل اظهار کرد: ماموران یگان حفاظت محیط زیست در جریان دریافت گزارش مردمی مبنی بر نگهداری و خرید و فروش پوست حیوانات در بازرسی از یک واحد صنفی مستقر در شهر، موفق به شناسایی و توقیف اجزای غیرقانونی مربوط به گونههای وحشی شدند.
وی گفت: این اجزای بدن حیوانات وحشی برخلاف قوانین زیست محیطی و با هدف خرید و فروش غیرمجاز نگهداری میشد و اقلام مکشوفه شامل پوست دو رأس خارپشت، یک قطعه لاک لاکپشت و پنجه یک بهله پرنده شکاری است.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اردبیل در ادامه با بیان اینکه پرونده این تخلف به همراه صورتجلسه اقلام ضبطشده، با هدف پیگیری قانونی و رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است افزود: این اقدام در راستای اجرای قوانین و مقررات حفاظت از حیاتوحش و مقابله با تجارت غیرقانونی پوست و اجزای بدن حیوانات وحشی انجام گرفت.