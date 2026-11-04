رئیس مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری مرکز ملی فضای مجازی گفت: تامین امنیت زیرساخت‌های حیاتی همچون انرژی، صنعت، آب و حمل‌ونقل از جمله حوزه‌هایی هستند که امنیت آنها اهمیت ویژه‌ای در دفاع سایبری دارد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت رئیس مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری مرکز ملی فضای مجازی صبح امروز (چهارشنبه 13 آبان ماه) در در مراسم بزرگداشت هفته پدافند گفت: المپیک فناوری را نباید صرفاً یک رقابت تخصصی یا رویدادی مقطعی دانست، بلکه این رویداد فرصتی برای نمایش ظرفیت‌های علمی و فناورانه کشور، شناسایی استعدادهای برتر و تقویت زیست‌بوم فناوری و امنیت سایبری است.

وی با اشاره به اهمیت استمرار برگزاری رویدادهای تخصصی در حوزه فناوری افزود: ایجاد نشاط علمی و فراهم کردن بستر رقابت سالم میان متخصصان و فعالان فناوری از ضرورت‌های امروز کشور است و چنین رویدادهایی می‌توانند زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای جوان، نمایش توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان بخش خصوصی و ایجاد ارتباط مؤثر میان دانشگاه‌ها، مراکز علمی و دستگاه‌های اجرایی را فراهم کنند.

دکتر حجت همچنین شناسایی پیش‌دستانه آسیب‌پذیری‌ها و نقاط ضعف سامانه‌ها و زیرساخت‌های کشور را از دیگر دستاوردهای مهم این رقابت‌ها دانست و تصریح کرد: خروجی این رویدادها نباید صرفاً به معرفی برگزیدگان محدود شود، بلکه باید از نتایج و ظرفیت‌های ایجادشده برای ارتقای امنیت واقعی سامانه‌ها و زیرساخت‌های کشور استفاده کرد.

وی با اشاره به برگزاری رقابت OT CTF به همت سازمان پدافند غیرعامل کشور، تاکید کرد: تامین امنیت زیرساخت‌های حیاتی از موضوعات مهم، راهبردی و اولویت‌ها در حوزه دفاع سایبری است و زیرساخت‌هایی همچون انرژی، صنعت، آب و حمل‌ونقل از جمله حوزه‌هایی هستند که امنیت آن‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد و در حوزه فناوری عملیات (OT)، موضوع صرفاً حفاظت از اطلاعات نیست، بلکه تداوم عملکرد سامانه‌ها، حفظ ایمنی فرآیندهای صنعتی و جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات حیاتی نیز اهمیت اساسی دارد.

رئیس مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری مرکز ملی فضای مجازی با تأکید بر ضرورت ارزیابی امنیتی پیش‌دستانه سامانه‌های کنترل صنعتی در برنامه‌های دفاع سایبری کشور، خاطرنشان کرد: رقابت‌های OT CTF فرصت ارزشمندی برای متخصصان فراهم می‌کند تا در محیط‌های کنترل‌شده، توانمندی خود را در شناسایی ضعف‌های امنیتی، تحلیل تهدیدات و ارائه راهکارهای دفاعی محک بزنند. همچنین یکی دیگر از اولویت‌های برنامه‌ریزی در حوزه امنیت سایبری کشور توسعه و ایجاد سایبررنج‌های تخصصی در حوزه فناوری عملیاتی است که براساس آن سایبررنج‌ها می‌توانند محیطی امن و کنترل‌شده برای شبیه‌سازی زیرساخت‌های صنعتی، تمرین سناریوهای حمله و دفاع، ارزیابی توانمندی متخصصان و انجام پژوهش‌های کاربردی فراهم کنند.

دکتر حجت گفت: این ظرفیت‌ها نباید صرفاً به برگزاری مسابقات محدود شوند، بلکه باید به‌عنوان زیرساختی دائمی برای آموزش، پژوهش، ارزیابی امنیتی و ارتقای آمادگی سایبری کشور توسعه یابند. کشور به محیط‌هایی نیاز دارد که بتوان پیش از مواجهه واقعی با تهدیدات، سناریوهای مختلف را در آن‌ها آزمایش کرد و نقاط ضعف و قوت سامانه‌های دفاعی را شناخت.

وی درخصوص توسعه و تجهیز آزمایشگاه‌های تخصصی ارزیابی امنیتی سامانه‌های کنترل صنعتی به عنوان یک ضرروت، افزود: اگر قرار است شرکت‌های داخلی در حوزه امنیت سایبری و فناوری‌های مرتبط با زیرساخت‌های صنعتی به بلوغ و توانمندی بیشتری برسند، باید زیرساخت‌های لازم برای آزمون، ارزیابی و تأیید محصولات و خدمات آن‌ها نیز فراهم و فرآیندهای ارزیابی امنیتی، صدور مجوز و تأیید صلاحیت شرکت‌های توانمند داخلی تسهیل شود و این فرآیندها باید در کنار حفظ الزامات فنی و امنیتی، با سرعت بیشتری انجام شوند.

رئیس مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری مرکز ملی فضای مجازی اظهار داشت: نباید اجازه داد ظرفیت و توان تخصصی شرکت‌های بومی به دلیل طولانی بودن فرآیندهای اداری یا نبود زیرساخت‌های مناسب ارزیابی، بلااستفاده باقی بماند و حمایت از شرکت‌های داخلی باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن رعایت استانداردهای امنیتی، زمینه رشد، رقابت‌پذیری و حضور مؤثر این شرکت‌ها در پروژه‌های ملی فراهم شود.

حجت در پایان از سازمان پدافند غیرعامل کشور و شرکت‌ها و مجموعه‌های مشارکت‌کننده در طراحی و اجرای این رقابت و ارزیابی معماری‌های مختلف محیط‌های کنترل صنعتی قدردانی کرد.