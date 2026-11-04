استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ اسلام در جمع راهپیمایان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، با بیان اینکه جهان در آستانه تحولی عظیم قرار دارد، گفت: نسل جوانی که امروز به میدان آمده‌اند، آینده ایران را خواهند ساخت.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ حشمت‌الله قنبری استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ اسلام، امروز چهارشنبه در جمع راهپیمایان یوم‌الله ۱۳ آبان در میدان شهدای ذهاب رشت، با اشاره به اهمیت حضور گسترده مردم در این مناسبت گفت: حضور امروز مردم در این راهپیمایی، معنایی فراتر از بسیاری از رخداد‌های بزرگ تاریخی دارد و همین مسئله، وجه تمایز ۱۳ آبان را در تاریخ ایران نشان می‌دهد.

وی با اشاره به تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، این رویداد را سرآغاز نبردی تاریخی میان جبهه حق و باطل دانست و افزود: شهادت جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان در مسیر مبارزه با استکبار، زمینه‌ساز شکل‌گیری قدرتی شد که امروز جهان را متوجه خود کرده است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه اجتماعات گسترده مردم ایران در شرایط کنونی پدیده‌ای کم‌نظیر در تاریخ است، گفت: به واسطه این حضور حماسی در میادین، شاهد شکل‌گیری بعثتی هستیم که حامل عزت، عظمت و شرافت بوده و زمینه‌ساز ظهور خواهد بود.

حشمت الله قنبری با اشاره به شکست راهبرد‌های دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: خداوند نظام سلطه و برنامه‌ریزی‌های آن را به دست خودشان با شکست مواجه کرده است؛ دشمنان به اذعان خود برای تجزیه ایران برنامه‌ریزی کرده بودند و در پی نابودی تمدن کهن ایرانی بودند، اما در اوج قدرت استکباری و بر اثر محاسبات غلط خود ناکام ماندند.

وی با تأکید بر ضرورت انتقام خون رهبر شهید انقلاب افزود: شهادت رهبر انقلاب داغی سنگین و فراموش نشدنی در حافظه تاریخی ملت ایران است و این ملت از مطالبه انتقام خون ایشان دست نخواهد کشید و عاملان این جنایت را با عقوبتی سنگین مواجه خواهد کرد.

این استاد دانشگاه با اشاره به استمرار تقابل جبهه حق و باطل در طول تاریخ گفت: نصرت الهی وعده قطعی پروردگار است که نشانه‌های تحقق آن آشکار شده است؛ با این وجود، نباید تحت تأثیر عزت و قدرت کنونی دچار غفلت شویم، چرا که همچنان در ابتدای این مسیر قرار داریم.

حشمت الله قنبری با بیان اینکه جهان در آستانه تحولی عظیم قرار گرفته است، افزود: نسلی که امروز پا به میدان گذاشته‌اند، سازندگان ایران آینده هستند و برای عبور موفق از این مقطع تاریخی، بیش از هر زمان دیگری باید وحدت و انسجام ایمانی خود را حفظ کنیم.

وی در پایان با تأکید بر اینکه آمریکا دشمن اصلی ملت ایران است، گفت: در برابر دشمن نباید از موضع اصولی خود عقب‌نشینی کنیم و ملت ایران اجازه نخواهد داد جریان‌های سازشکار در مسیر منافع دشمن حرکت کنند.