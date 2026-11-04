به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، سید شریف موسوی با اشاره به ظرفیت‌های اقلیمی و منابع آبی استان گفت: کپورماهیان هندی شامل کاتلا، روهو و مریگال، تیلاپیا و گربه‌ماهیان در بخش آب شیرین و سی‌باس آسیایی در بخش آب شور، از گونه‌های قابل بررسی برای توسعه پرورش آبزیان در خوزستان هستند.

وی رعایت الزامات زیست‌محیطی را در معرفی گونه‌های جدید ضروری دانست و افزود: توسعه این فعالیت‌ها نیازمند بررسی کارشناسی، ارزیابی مخاطرات زیست‌محیطی و دریافت مجوز‌های لازم از جمله مجوز سازمان حفاظت محیط زیست است. همچنین ایجاد مزارع پرورشی بسته برای گونه‌هایی مانند تیلاپیا و سی‌باس، با هدف جلوگیری از ورود احتمالی آنها به منابع آبی طبیعی پیشنهاد شده است.

مدیرکل شیلات خوزستان همچنین از برنامه‌ریزی برای دستیابی به دانش فنی تکثیر گربه‌ماهی خبر داد و گفت: جمع‌آوری و نگهداری مولدین صیدشده از تالاب‌های هویزه و شادگان و دستیابی به روش تکثیر این گونه با همکاری دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در دستور کار قرار دارد و هدف‌گذاری برای تکثیر آن تا سال ۱۴۰۶ انجام شده است.