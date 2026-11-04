به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، اکوان پایمرد گفت: نخستین مورد مربوط به مرحومه گلابتون عباسی بانوی ۶۴ ساله‌ از شهرستان گچساران بود که بر اثر سکته مغزی دچار مرگ مغزی شده و در بیمارستان شهید رجایی بستری بود.

وی افزود: پس از تأیید مرگ مغزی، کبد این بیمار برای پیوند به بیماران نیازمند اهدا شد.

پایمرد ادامه داد: دو مورد دیگر مربوط به دو جوان هم‌استانی بود که در شهر شیراز دچار مرگ مغزی شده بودند.

وی بیان کرد: از مرحوم افشنگی، قلب، کبد، هر دو کلیه و روده و از مرحوم پاریاب نیز کبد و هر دو کلیه برای پیوند به بیماران نیازمند برداشت و ارسال شد.

پایمرد اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 18 مورد اهدا عضو در استان به ثبت رسیده است.