بورس کالای ایران امروز میزبان عرضه ۵۹ هزار و ۵۲۴ تن میلگرد و ۵ هزار تن انواع ورق گرم، سرد و قلع‌اندود بود.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس اطلاعیه عرضه بورس کالای ایران، امروز انواع محصولات فولادی در تالار صنعتی و معدنی روی تابلو معاملات قرار گرفت.

بیشترین حجم عرضه به میلگرد اختصاص داشت؛ به‌طوری‌که ۵۹ هزار و ۵۲۴ تن میلگرد با قیمت پایه ۹۷۹ هزار و ۹۲۳ ریال عرضه شد.

در بخش ورق‌های فولادی نیز یک هزار تن ورق گرم با قیمت پایه یک میلیون و ۲۳۶ هزار و ۴۹۱ ریال و ۲ هزار تن ورق سرد B با نرخ یک میلیون و ۵۶۶ هزار و ۹۱۱ ریال عرضه شد.

همچنین ۲ هزار تن ورق قلع‌اندود با قیمت پایه ۲ میلیون و ۶۲۶ هزار و ۸۷۱ ریال در اختیار متقاضیان قرار گرفت.

بر این اساس، مجموع عرضه میلگرد و انواع ورق فولادی در معاملات امروز بورس کالا به ۶۴ هزار و ۵۲۴ تن رسید.