رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان با تأکید بر اینکه مبارزه با استکبار جهانی در فرهنگ و هویت ملت ایران ریشه دارد، گفت: حضور مستمر و پرشور مردم در میدان و برگزاری ۲۴۸ اجتماع شبانه، جلوه‌ای از وحدت، بصیرت و اراده ملتی است که با اقتدار در برابر زیاده‌خواهی دشمنان ایستاده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اصغر جهانگیر، در حاشیه راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، با اشاره به جایگاه تاریخی این روز در مبارزه با استکبار جهانی اظهار کرد: ۱۳ آبان نماد استقلال‌طلبی، عزت‌خواهی و استکبارستیزی ملت ایران است؛ ملتی که در طول تاریخ انقلاب اسلامی، همواره در برابر سلطه‌طلبی و زیاده‌خواهی قدرت‌های استکباری ایستاده و اجازه نداده است اراده بیگانگان بر سرنوشت کشور حاکم شود.

جهانگیر با اشاره به حضور پرشور و مستمر مردم در صحنه‌های مختلف و برگزاری دویست و چهل و هشتمین اجتماع شبانه مردمی در آستانه ۱۳ آبان افزود: مردم ولایتمدار ایران، به‌ویژه دانش‌آموزان و نسل جوان، با عشق، ایمان و احساس مسئولیت نسبت به میهن و آرمان‌های انقلاب اسلامی، همچنان استوار و محکم پای ایران ایستاده‌اند و حضور شبانه آنان در اجتماعات مردمی، جلوه‌ای از وحدت، همبستگی و عزم ملی برای دفاع از کشور است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه حضور مردم در میدان، دشمن را مستاصل کرده است، ادامه داد: این حضور مستمر در میدان، آن هم در شرایطی که دشمنان با محاسبات غلط و از طریق فشار‌ها و تهدید‌های مختلف درصدد تضعیف اراده ملت ایران هستند، حامل این پیام روشن است که ملت ایران در دفاع از استقلال، امنیت و منافع ملی خود متحد و مصمم است و در برابر زیاده‌خواهی‌های استکبار جهانی سر تسلیم فرود نخواهد آورد.

جهانگیر با اشاره به تجربه جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه تصریح کرد: این مقاطع بار دیگر نشان داد که دشمنان در شناخت اراده و روحیه ملت ایران دچار خطای محاسباتی هستند. اقتدار ایران تنها به توانمندی‌های دفاعی و نیرو‌های مسلح محدود نمی‌شود، بلکه وحدت و انسجام مردم، حضور آگاهانه آنان در صحنه و ایستادگی در برابر تهدیدها، از مهم‌ترین پشتوانه‌های قدرت ملی کشور است.

جهانگیر با اشاره به تقارن یوم‌الله ۱۳ آبان با روز دانش‌آموز، خطاب به دانش‌آموزان کشور گفت: شما آینده‌سازان ایران اسلامی و وارثان آرمان‌های نسلی هستید که برای استقلال و عزت این سرزمین ایستادگی کرده‌اند؛ پس با علم‌آموزی، تقویت بصیرت، خودباوری و تلاش برای پیشرفت کشور، نقش تاریخی خود را در ساختن ایرانی مقتدر ایفا کنید.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان خاطرنشان کرد: امروز مسئولیت همه دستگاه‌ها و مدیران، خدمت بی‌وقفه به مردم، صیانت از حقوق عامه و تلاش برای رفع مشکلات کشور است. تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و ارتقای کارآمدی و سلامت نظام اداری، از الزامات اقتدار ملی و پشتوانه عبور کشور از شرایط حساس کنونی است.