به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، این امواج در ساعات بعد از ظهر سبب افزایش ابر، وزش باد و در برخی مناطق رگبار و رعد و برق می‌شود.

البته فعالیت این امواج امروز نسبت به روز گذشته ضعیف‌تر است.

از اواخر وقت جمعه تا صبح دوشنبه با توجه به نفوذ سامانه بارشی در استان، بر شدت بارش‌ها در برخی ساعات افزوده خواهد شد.

با فعالیت این سامانه لغزندگی سطح معابر، کاهش دید افقی، آبگرفتگی در برخی مناطق، بالا آمدن ناگهانی سطح آب در رودخانه‌ها و مسیل‌ها و همچنین احتمال خسارت به سازه‌های سبک دور از انتظار نیست.

به لحاظ دمایی، تغییرات محسوسی انتظار نمی‌رود، اما با توجه به ابرناکی آسمان، دما به ویژه در طول روز اندکی کاهشی خواهد بود.