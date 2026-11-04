به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، افشین علا در این سروده به موضوع همسایه داری و مهربانی حضرت فاطمه (س) می پردازد.

افشین علا شاعر، که این شعر را با عنوان «اَلْجارَ ثُمَّ الدّار» در فضای مجازی منتشر کرده، سروده است:

غرق دعا بودی با گریه بسیار/ در فکر همسایه، دیوار در دیوار

در حق‌شان آن شب از بس دعا کردی/ فرزند معصومت از خواب شد بیدار

از بسترش برخاست آمد به دامانت/ پس گفت: «مادرجان! تا کی غم اغیار؟

از رنج همسایه کم با خدا گفتی؟ / از حاجت ما هم چیزی بگو یک بار»

او را بغل کردی بوسیدی‌اش با مهر/ گفتی: «گرفتم من حاجات خویش از یار

از خانه ما هست همسایه، واجب‌تر/‌ای مجتبی! این را در خاطرت بسپار...»

ما چارده قرن است مدح تو را بانو/ بسیار می‌گوییم، اما فقط تکرار

ما نیز اگر بودیم غمخوار یکدیگر/ کامی نمی‌شد تلخ، حالی نمی‌شد زار‌ای کاش در ایران، هم حاکمان هم خلق/ مثل تو می‌گفتند: «اَلْجارَ ثُمَّ الدّار...»

اول همسایه بعد خانه

«اَلْجارَ ثُمَّ الدّار» به‌معنای «اول همسایه بعد خانه»، جمله‌ای برگرفته از متن حدیثی معروف از حضرت فاطمه (س) است. از امام حسن (ع) روایت شده که «مادرم در شب جمعه‌ای تا صبح در محرابش به عبادت مشغول بود و برای مرد و زن مومن با ذکر نامشان زیاد دعا کرد، اما برای خودش دعا نکرد. گفتم: مادرم! چرا آن‌گونه که برای دیگران دعا می‌کنی برای خودت دعا نمی‌کنی؟» گفت: پسرم! اول همسایه بعد خانه.

افشین علا نویسنده و شاعر ایرانی در چهارم فروردین ۱۳۴۸ در شهرستان نور استان مازندران متولد شد. او از کودکی شعر می‌سرود و اولین مشوق او پرویندخت ملک محمدی نوری؛ مادرش بود که آموزگار بود و طبع شعر و صدایی خوش داشت. در نوجوانی تحت تاثیر محمود کیانوش، شعر کودک و نوجوان را به عنوان حیطه اصلی کار خود برگزید و بعد‌ها با آشنایی با چهره‌هایی، چون قیصر امین‌پور و بیوک ملکی به فعالیت حرفه‌ای در این زمینه پرداخت. اکثر تالیفات او در زمینه شعر خردسال، کودک و نوجوان است.

علا دیپلم فرهنگ و ادب را در سال ۱۳۶۶ در زادگاهش کسب کرد و در همین سال وارد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شد.

هم‌زمان با تحصیل با مجلاتِ کیهان بچه‌ها و سروش نوجوان همکاری می‌کرد. بعد از تحصیل نیز، ادبیات کودک و کار در مطبوعات را برگزید. در راه‌اندازیِ روزنامه آفتابگردان (اولین روزنامه کودکان ایران) با فریدون عموزاده‌خلیلی شرکت فعال داشت.

او تا سال ۱۳۹۴ عضو هیات مدیره انجمن شاعران ایران بود. وی در قالب‌های نیمایی و به ویژه غزل نیز تجربه‌های فراوانی دارد، سیمین بهبهانی در یادداشتی او را با شهریار مقایسه کرده‌است. او از سال ۱۳۶۶ تا کنون در عرصه ادبیات و مطبوعات فعال بود.

عضویت در تحریریه نشریات کیهان بچه‌ها، سروش نوجوان، آفتابگردان، گنبد کبود، صدف و دوست، سردبیری روزنامه گنبد کبود (برای کودکان) سردبیری مجله صدف (برای ایرانیان خارج از کشور) سردبیری برنامه‌های خردسال کودک، نوجوان و شب بخیر کوچولو در رادیو مدیریت طرح و برنامه رادیو فرهنگ ریاست فرهنگسرای کودک عضویت در شورای عالی شعر واحد موسیقی صدا و سیما، عضو هیئت مدیره انجمن شاعران ایران، عضویت در هیئت امنای خانه فرهنگ خاتمی از سال ۱۳۹۵ و عضویت در هیئت داوران جشنواره شعر و سرود کیش ۱۳۹۷ از جمله سوابق کاری اوست.