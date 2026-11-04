\u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0642\u0634\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0645\u062a\u0639\u0647\u062f \u0628\u0647 \u0622\u0631\u0645\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0648 \u0634\u0647\u062f\u0627 \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645\u062d\u0627\u0644 \u0648 \u0628\u062e\u062a\u06cc\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0631\u0627\u0647\u067e\u06cc\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u06f1\u06f3 \u0622\u0628\u0627\u0646\u060c \u0628\u0627\u0631 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0641\u0631\u06cc\u0627\u062f \u00ab\u0645\u0631\u06af \u0628\u0631 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u00bb \u0648 \u00ab\u0645\u0631\u06af \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644\u00bb \u0633\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f.\n\n\n \n\n\u00a0\n