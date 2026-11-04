مردم یاسوج در آیین معنوی استقبال از سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس با شاخه‌های گل، پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران و دل‌هایی سرشار از ارادت، به استقبال پیکر شهدای خوشنام رفتند.



صبح چهارشنبه هم‌زمان با ورود پیکر مطهر سه شهید خوشنام هشت سال دفاع مقدس به کهگیلویه و بویراحمد، آیین استقبال از این لاله‌های خونین در شهر یاسوج برگزار شد. به گزارش خبرگزای صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مردم یاسوج در آیین معنوی استقبال از سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس در کیلومتر پنج جاده یاسوج به شیراز، با شاخه‌های گل، پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران و دل‌هایی سرشار از ارادت، به استقبال پیکر‌هایی رفتند که اگرچه نام و نشانی از آنان در دست نیست، اما نامشان در حافظه تاریخی ملت ایران با واژه‌های عزت، غیرت و آزادگی گره خورده است.صبح چهارشنبه هم‌زمان با ورود پیکر مطهر سه شهید خوشنام هشت سال دفاع مقدس به کهگیلویه و بویراحمد، آیین استقبال از این لاله‌های خونین در شهر یاسوج برگزار شد.

در این آیین معنوی، پیکرهای مطهر شهدا بر دوش نیروهای نظامی و عشایر و مردم حمل شد و حاضران با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، یاد و خاطره رشادت‌ها و جانفشانی‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس را گرامی داشتند.

تابوت‌های مزین به پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران و گل‌های سرخ، در میان جمعی از نیروهای نظامی و همراهان، جلوه‌ای از شکوه و معنویت این مراسم را به تصویر کشید.

قرار است پیکرهای مطهر این سه شهید گمنام پس از آیین استقبال، در نقاط مختلف استان حضور یابند و در برنامه‌های معنوی شهرستان‌ها مورد استقبال مردم قرار گیرند.