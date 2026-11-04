در طی ماه مهرماه، مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ آذربایجان غربی شاهد ثبت بیش از ۳۹ هزار تماس تلفنی بود که منجر به انجام ۱۱ هزار و ۴۴۵ مأموریت عملیاتی در سراسر استان شد. این عملیات‌ها شامل طی کردن مسیر‌های شهری، جاده‌ای و اعزام نیرو‌های تخصصی در حوادث ترافیکی و پزشکی بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، فرزین رضازاده، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث آذربایجان غربی، با ارائه آماری دقیق از عملکرد ماهانه این مرکز، اعلام کرد که طی ماه مهرماه، مجموعاً ۳۹ هزار و ۴۵۲ تماس تلفنی با مراکز ارتباطات اورژانس استان برقرار شده است که از این میان، ۱۱ هزار و ۴۴۵ مأموریت عملیاتی با موفقیت به انجام رسیده است.

رضازاده با تشریح جزئیات خدمات‌رسانی در استان افزود: با توجه به گستردگی جغرافیایی آذربایجان غربی، مأموریت‌های انجام شده شامل ۶ هزار و ۹۱۹ مورد در مناطق شهری و ۲ هزار و ۹۱۳ مورد در محور‌های جاده‌ای بوده است.

رئیس اورژانس استان اعلام کرد که برای پوشش این حجم از مأموریت‌ها، ناوگان گسترده‌ای به کار گرفته شده است؛ از جمله ۱۰ هزار و ۵۲۲ اعزام آمبولانس، ۹۰۸ مورد موتورلانس و ۱۲ دستگاه اتوبوس‌آمبولانس در صحنه حضور داشته‌اند. این تجهیزات منجر به ارائه خدمات تخصصی به ۱۰ هزار و ۳۶۶ مددجو شده است.

در بخش انتقال بیماران، ۶ هزار و ۵۲۶ نفر از مصدومان و بیماران به مراکز درمانی منتقل شده‌اند، در حالی که ۱ هزار و ۱۰۳ نفر نیز خدمات درمانی سرپایی را در محل دریافت نموده‌اند.

طبق آمار منتشر شده، مأموریت‌های اورژانس در حوزه‌های زیر بیشترین حجم کاری را داشته‌اند:

سوانح ترافیکی: ۲ هزار و ۹۶۲ مورد

بیماری‌های قلبی: ۱ هزار و ۴۶۴ مورد

بیماری‌های مغزی: ۴۸۸ مورد

همچنین در کنار مأموریت‌های حوادث، ۱ هزار و ۲۷۱ مورد مشاوره تخصصی پزشکی به شهروندان ارائه شده است.

رضازاده در پایان، ضمن اشاره به روز‌های ۱۷، ۲۲ و ۲۹ مهرماه به عنوان پرکارترین روز‌های عملیاتی ماه، بر چالش تماس‌های غیرضروری نیز تأکید کرد و از ثبت ۲ هزار و ۹۳ مورد مزاحمت تلفنی خبر داد که می‌تواند روند پاسخگویی به مأموریت‌های حیاتی را با تأخیر مواجه کند.