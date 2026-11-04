سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از برنامه بازگشت ۸۰ میلیون مترمکعب گاز دیگر از ظرفیت آسیب‌دیده پارس جنوبی به شبکه تا پایان آذرماه و پیش‌بینی صفر شدن نیاز به واردات بنزین در یک ماه آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رضا سپه‌وند در تشریح نشست کمیسیون انرژی مجلس با حضور سرپرست وزارت نفت و معاونان این وزارتخانه، گفت: در این نشست آخرین وضعیت تولید و تأمین سوخت زمستانی نیروگاه‌ها، بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده، صادرات نفت و مدیریت ناترازی انرژی بررسی شد.

وی با اشاره به آسیب‌دیدن چهار پالایشگاه پارس جنوبی در پی حملات، افزود: بر اساس گزارش وزارت نفت، آواربرداری و بخش عمده عملیات بازسازی مناطق آسیب‌دیده انجام شده و بخش عمده ای از ظرفیت ازدست‌رفته نیز به مدار تولید بازگشته است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس افزود: حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب گاز تا اواسط تابستان به مدار بازگشته و طبق برنامه اعلام‌شده، ۸۰ میلیون مترمکعب دیگر نیز تا پایان آذرماه به شبکه تزریق می‌شود. به این ترتیب، از مجموع ۲۳۰ میلیون مترمکعب ظرفیت ازدست‌رفته، بخش عمده‌ای جبران خواهد شد.

سپه‌وند همچنین از تأکید نمایندگان بر تسریع اجرای طرح‌های فشارافزایی در خشکی و دریا خبر داد.

تأمین سوخت نیروگاه‌ها برای عبور از زمستان

وی درباره وضعیت سوخت نیروگاه‌ها گفت: با توجه به ناترازی گاز، تأمین به‌موقع سوخت مایع برای نیروگاه‌های حرارتی اهمیت دارد و وزارت نفت گزارش مثبتی از ذخایر سوخت جایگزین ارائه کرده است. بر اساس این گزارش، نگرانی درباره ذخایر سوخت جایگزین نیروگاه‌ها وجود ندارد.

سپه‌وند با اشاره به تکمیل حلقوی شبکه انتقال گاز کشور افزود: با اتصال خطوط انتقال به یکدیگر، امکان انتقال گاز از سایر مناطق به مناطق شمالی کشور در صورت افت فشار فراهم شده است.

به گفته وی، وزارت نفت سناریوهای مختلفی برای مدیریت مصرف در روزهای سرد پیش‌بینی کرده است تا گاز بخش خانگی قطع نشود؛ با این حال، احتمال اعمال محدودیت در تأمین گاز صنایع بزرگ و برخی صنایع کوچک برای عبور ایمن از زمستان وجود دارد.

نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس همچنین از صدور یک میلیون و ۱۷۶ هزار گواهی صرفه‌جویی گاز از طریق شرکت‌های کارور خبر داد و افزود: مصرف‌کنندگان می‌توانند این گواهی‌ها را در بورس انرژی عرضه کنند یا از طریق صندوق بهینه‌سازی انرژی دریافت کنند.

احتمال توقف واردات بنزین تا یک ماه آینده

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به وضعیت تولید و مصرف بنزین گفت : تولید روزانه بنزین کشور به حدود ۱۱۵ میلیون لیتر رسیده و با میزان مصرف هم‌تراز شده است.

سپه‌وند افزود: اجرای طرح ساماندهی کارت‌های سوخت آزاد و اعمال سهمیه‌بندی در ۱۱ استان، مصرف روزانه بنزین را حدود ۶ میلیون لیتر کاهش داده و نیاز به واردات را به حداقل رسانده است.

وی پیش‌بینی کرد در صورت تداوم این روند، طی یک ماه آینده نیاز کشور به واردات بنزین به صفر برسد و تراز تولید و مصرف برقرار شود.

وی همچنین از توافق برای اختصاص تعدادی کارت سوخت آزاد به جایگاه‌های منتخب در مناطق پرتردد و عرضه بنزین سوپر در جایگاه‌های مشخص خبر داد.

تعیین تکلیف سهمیه سوخت کشاورزی و اعتراض به تعرفه گاز صنایع

سپه‌وند درباره سوخت بخش کشاورزی گفت: میزان مصرف گازوئیل ادوات کشاورزی و تراکتورها در جلسات مشترک شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و وزارت جهاد کشاورزی در حال نهایی‌شدن است. بر اساس بررسی‌ها، سهمیه قبلی ۱۴ لیتر به ازای هر ساعت کار، در حال تعدیل به حدود ۱۳.۵ لیتر است و قرار است هفته آینده در نشست مشترک به تصویب نهایی برسد.

وی همچنین با اشاره به افزایش ۲۳۹ درصدی تعرفه گاز بخش صنعت، از نگرانی نمایندگان درباره افزایش بهای هر مترمکعب گاز برخی صنایع از حدود ۵ هزار تومان به ۱۹ هزار تومان و با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به حدود ۲۵ هزار تومان خبر داد و گفت: این افزایش هزینه فشار مضاعفی بر بخش تولید وارد می‌کند و نیازمند بازنگری است.

بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت بدون مشکل است

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره درآمدهای ارزی صادرات نفت نیز گفت: فرایند بازگشت ارز حاصل از فروش نفت بدون مشکل در حال انجام است.

به گفته سپه‌وند، ساختار فعالیت تراستی‌ها تغییر کرده و پیگیری این امور از وزارت نفت خارج شده است؛ وزارت نفت و شرکت نیکو صرفاً تریدرها را تعیین می‌کنند و در دریافت وجوه نقشی ندارند. در این نشست همچنین آخرین وضعیت صادرات گاز به ترکیه و عراق بررسی شد.

وی در پایان از برگزاری نشست مشترک آینده کمیسیون انرژی با حضور وزیر نیرو و سرپرست وزارت نفت برای هماهنگی تأمین سوخت نیروگاه‌ها در فصل سرد سال خبر داد.