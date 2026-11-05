به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با هدف اجرای طرح ملی محله‌محور «نبض محله» و هم‌زمان با روز دانش‌آموز، روز سه‌شنبه ۱۲ آبان‌، برنامه‌های متنوع ورزشی و تفریحی ویژه دانش‌آموزان دختر و پسر مدرسه تزکیه روستای شیرین‌آباد، واقع در ۳۰ کیلومتری شمال‌غربی شهرستان فراهان در استان مرکزی، به همت هیئت ورزش کارگری استان مرکزی برگزار شد.

این برنامه با هدف توسعه ورزش همگانی، ترویج فعالیت بدنی و ایجاد نشاط اجتماعی برگزار شد و در پایان، از نفرات برتر رشته‌های مختلف با اهدای جوایز تجلیل به عمل آمد.



