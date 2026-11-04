فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کیش، حضور مردم و دانش‌آموزان در راهپیمایی ۱۳ آبان را نشانه استقامت، پایداری و مقاومت ملت ایران دانست.

حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان، نشان‌دهنده استقامت و پایداری ملت ایران

حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان، نشان‌دهنده استقامت و پایداری ملت ایران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ محمد میرزاده در جمع راهپیمایی کنندگان سیزدهم آبان، گفت: مردم در جریان جنگ تحمیلی سوم نیز مقاومت و ایستادگی خود را نشان دادند و امروز بار دیگر با حضور در صحنه، بر این روحیه تأکید کردند.

او ابراز امیدواری کرد با تداوم مقاومت و پایداری مردم، پیروزی ایران اسلامی نزدیک باشد.

فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش نیز، حضور مردم در میدان را جلوه‌ای از استکبارستیزی مستمر ملت ایران برشمرد و با اشاره به حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان گفت: امروز علاوه بر گرامیداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، فرصتی برای شکرگزاری از حضور و ایستادگی بیش از هشت‌ماهه مردم و نیرو‌های مدافع کشور در میدان و خیابان است.

سرهنگ نبی اله قاسمی، افزود: مردم و نیرو‌های حاضر در میدان، بیش از هشت ماه به‌صورت شبانه‌روزی در مسیر مقابله با استکبار ایستادگی کرده‌اند.

فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش ابراز امیدواری کرد: روحیه استکبارستیزی، مقاومت و ایستادگی در میان مردم و مسئولان همچنان تداوم داشته باشد.