هم‌زمان با سراسر کشور، مردم استان چهارمحال و بختیاری در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی حضور یافتند و بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، این راهپیمایی از ساعت ۱۰ امروز در روستا‌ها و شهر‌های استان آغاز شد و مردم با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و سردادن شعار‌های انقلابی و ضداستکباری، در این آیین ملی حضور یافتند.

حضور دانش‌آموزان، نوجوانان، خانواده‌ها، فرهنگیان و اقشار مختلف مردم از جلوه‌های این مراسم بود.