برنامه‌های «کیمیای کلمات»، با بررسی دیوان سید حسن غزنوی، «کتابگردی» با معرفی «خاطرات سفیر» و بررسی ادبیات کودک، «مستند فرهنگ» با مروری بر زندگی و کارنامه علمی دکتر ذبیح‌الله صفا پژوهشگر و مترجم، از رادیو فرهنگ و ویژه‌برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» با تمرکز بر محور‌های کلیدی استکبارستیزی از رادیو زیارت پخش می‌شود.

نگاهی به چند برنامه از رادیو فرهنگ و زیارت، چهارشنبه ۱۳ آبان

نگاهی به چند برنامه از رادیو فرهنگ و زیارت، چهارشنبه ۱۳ آبان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «کیمیای کلمات»، که به بررسی و واکاوی متون کهن و شاهکار‌های ادبیات پارسی اختصاص دارد، جمعه ۱۵ آبان‌ ساعت ۱۲:۳۰، به معرفی و تحلیل «دیوان سید حسن غزنوی» به تصحیح استاد برجسته فقید، محمدتقی مدرس رضوی می‌پردازد.

ادبیات کهن فارسی گنجینه‌ای بی‌بدیل از اندیشه، حکمت، عرفان و هنر است که شناخت دقیق آن نیازمند استخراج، تصحیح و بازخوانی علمی متون فاخر گذشتگان است. در همین راستا، برنامه تخصصی «کیمیای کلمات» این هفته نیز در ادامه رسالت خود در پاسداشت زبان و ادب پارسی، میزبان علاقه‌مندان به حوزه فرهنگ و کتاب خواهد بود تا یکی از آثار مهم نظم کلاسیک را به مخاطبان رادیو معرفی کند.

در این برنامه که با تهیه‌کنندگی فریده گودرزی و گویندگی فاطمه حقیقت ناصری روی آنتن می‌رود، دکتر بهرام پروین گنابادی به عنوان کارشناس برنامه حضور دارد. وی ضمن تشریح ابعاد گوناگون سبک شعر سید حسن غزنوی و جایگاه تاریخی او در ادبیات کهن، به ارزش و اعتبار تصحیح استاد محمدتقی مدرس رضوی بر روی این دیوان پرداخته و نکات بدیع و ارزنده‌ای را پیرامون محتوا، فرم و اهمیت این اثر ادبی برای شنوندگان تبیین می‌کند.

رادیو فرهنگ با پخش این برنامه تخصصی، تلاش دارد زمینه انس هرچه بیشتر نسل امروز را با میراث مکتوب نیاکان و مفاخر ادب پارسی فراهم سازد.

برنامه «کتابگردی» رادیو فرهنگ که به نقد و بررسی حوزه کتاب اختصاص دارد، پنجشنبه ۱۴ آبان‌ از ساعت ۱۲:۳۰ با تهیه‌کنندگی رویا ولی‌زاده پخش می شود.

این برنامه با محوریت نقد و بررسی کتاب کودک و در چهار بخش مختلف پخش می‌شود.

در بخش نخست، کتاب «خاطرات سفیر» نوشته دکتر نیلوفر شادمهری معرفی و بخشی از آن خوانش خواهد شد. در ادامه و در بخش دوم، برنامه به گفت‌و‌گو با نویسنده اثر، دکتر نیلوفر شادمهری (استاد دانشگاه هنر‌های کاربردی و دانش‌آموخته رشته طراحی صنعتی در دانشگاه آنژه فرانسه) اختصاص دارد، بانویی که با وجود فشار‌های دانشگاه‌های فرانسه به دلیل پایبندی به حجاب اسلامی، موفق به ادامه تحصیل در مقطع دکتری شد.

همچنین در بخش سوم برنامه، گزارشی از مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کهگیلویه و بویراحمد پیرامون شیوه‌های نوین قصه‌گویی و قصه‌خوانی پخش خواهد شد.

بخش پایانی «کتابگردی» نیز به روایت داستان قرآنی حضرت یونس (ع) با اجرای جانان اسدی (روایتگر کودک) همراه با قطعات نمایشی اختصاص دارد.

برنامه رادیویی «مستند فرهنگ»، با مروری بر زندگی و فعالیت‌های علمی دکتر ذبیح‌الله صفا، پژوهشگر برجسته، مترجم و مصحح نامدار متون کهن، از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

این برنامه به زندگی و خدمات ارزنده زنده‌یاد دکتر ذبیح‌الله صفا، از چهره‌های ماندگار فرهنگ و ادب ایران و نویسنده اثر سترگ و مرجع «تاریخ ادبیات در ایران» می‌پردازد، شخصیتی که با سال‌ها تلاش علمی، تصحیح متون کهن پارسی و پژوهش‌های عمیق در حوزه تاریخ و فرهنگ، گام‌های بلندی در حفظ و معرفی میراث مکتوب این مرزوبوم برداشت و آثار ماندگاری را به یادگار گذاشت.

برنامه «مستند فرهنگ» با تهیه‌کنندگی محمد حسینی باغسنگانی و گویندگی مریم واعظ‌پور امروز ساعت ۱۹:۳۰، از رادیو فرهنگ می‌شود.

ویژه‌برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» رادیو زیارت، هم‌زمان با یوم‌الله ۱۳ آبان و با تمرکز بر محور‌های کلیدی استکبارستیزی، حافظه تاریخی و نقش سرمایه‌های معنوی پخش می شود.

این برنامه که با عنوان «۱۳ آبان، از حافظه تاریخی تا بصیرت و ولایتمداری (قسمت دوم)» تدارک دیده‌شده است، به بازخوانی سه واقعه سرنوشت‌ساز این روز یعنی تبعید امام خمینی (ره)، شهادت دانش‌آموزان و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا می‌پردازد.

در این بخش، ضمن تبیین سیاست‌های سلطه‌طلبانه آمریکا علیه ملت ایران، بر اهمیت استقلال‌خواهی در دنیای امروز تاکید می‌شود.

بررسی نقش هویت دینی، فرهنگ عاشورا، ارادت به ساحت مقدس امام رضا (ع) و سرمایه‌های معنوی در تقویت همبستگی اجتماعی و استمرار حضور مردمی در صحنه، از دیگر مباحث مهم این برنامه است.

همچنین با نگاهی به نقش پیشتازانه نوجوانان و جوانان در انقلاب اسلامی، ضرورت انتقال درست حافظه تاریخی به نسل جدید و تبدیل تجربه‌های گذشته به بصیرت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد.

در این برنامه، حجت‌الاسلام فوجی، پژوهشگر تاریخ انقلاب اسلامی و قائم‌مقام اندیشکده راهبردی سعدا، به عنوان مهمان حضور دارد تا به تحلیل ابعاد مختلف این رویداد‌ها بپردازد.

این برنامه کاری از گروه رویداد‌های خبری رادیو سراسری زیارت به تهیه‌کنندگی عاطفه غفاریان‌امیدوار، امروز ساعت ۱۳:۱۵، از موج اف.‌ام ردیف ۹۹.۵ مگاهرتز رادیو زیارت پخش می‌شود.