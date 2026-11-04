به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این مسابقات به منظور کشف استعداد‌های برتر دو ومیدانی با حضور ورزشکاران مستعد از ۲۲ روستای بخش مرکزی شهر همدان و در سه گروه سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان برگزار شد.

در این همایش بزرگ استعدادیابی دو ومیدانی در گروه سنی نونهالان، امیر مهدی اکبری از گنبد، امیرحسین شکری و امیر عباس حسنی از جورقان، در گروه سنی نوجوانان پدرام محمدی از جورقان، محمد مهدی فرخی از شورین، محمد مهدی منوچهری از چشمه ملک، در گروه سنی جوانان پویا الوندی نصیر از روستای سولان، صالح نظری و علیرضا زمانی از جورقان رتبه‌های برتر را کسب کردند. در پایان این همایش به نفرات برتر از طرف هیئت دو ومیدانی استان مدال و حکم قهرمانی و جوایزی اهداء شد. همچنین به منظور تشویق و ترغیب نونهالان و نوجوانان به دو ومیدانی ورزشکاران مستعد هم به اردو و سفر زیارتی دعوت می شوند.

در مراسم اختتامیه این مسابقات که در زمین چمن روستای آبشینه برگزار شد دهبانی بخشدار مرکزی، خدرویسی معاون قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان، شایسته رئیس اداره ورزش شهرستان همدان، بنوان رئیس به همراه مسئولان هیئت دو ومیدانی استان، فرماندهان نظامی منطقه به همراه مسئولان محلی، پیشکسوتان ورزش و مردم روستا حضور داشتند.

روستای حیران زادگاه سپهبد شهید علی شادمانی یکی از روستا‌های بخش مرکزی همدان است که ورزشکاران مستعد این روستا در این مسابقات به نمایندگی شرکت داشتند

برنامه جدید استعدادیابی هیئت دو ومیدانی استان همدان به منظور تربیت نسل جدیدی از دو ومیدانی کاران با همکاری دهیاری‌ها و پایگاه‌های بسیج محلات و با حضور ورزشکاران مستعد روستا‌ها و شهر‌های استان بصورت متمرکز در یک روستا یا شهر برگزار می شود و استعداد‌های برتر شهرستان‌های استان در مرحله نهایی بایکدیگر رقابت می کنند.