به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ گروه‌های مختلف مردم ولایت مدار و انقلابی اصفهان به ویژه دانش آموزان و دانشجویان اصفهان امروز از ورودی‌های اصلی میدان امام (ره) شامل میدان امام حسین (ع)، خیابان استانداری، گذر سعدی و چهارراه شکرشکن به این میدان تاریخی آمدند و یک صدا ندای استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را فریاد زدند تا بار دیگر وحدت، همدلی و وفاداری خود به انقلاب و ولایت فقیه را به جهانیان نشان دهند.

امروز دانش‌آموزان آگاه استان بار دیگر با شعار «میثاق با شهیدان؛ نه سازش، نه تسلیم، نبرد با استکبار»، به گوش جهانیان رساندند که برای سربلندی میهن خود از جان خواهند گذشت.

مشتهای گره کرده و فریاد استکبارستیزی جوانان نیز در میدان امام (ره) حاکی از این باور و اعتقاد بود، باوری که تا ابد پابرجا خواهد بود.