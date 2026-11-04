به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، ساعت از ساعاتی پیش از آغاز مراسم در خیابان‌های شهرک کوثر-محل برگزاری مراسم- حضور یافتند تا نمایی از وحدت و همدلی خود را نشان دهند.

آیت الله مظفری نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین در این مراسم گفت: ملت ایران هرگز در برابر استکبار جهانی سر فرود نیاورده و نخواهد آورد و در جنگ‌های تحمیلی، پیروز قاطع میدان است.

محمد نوذری استاندار قزوین هم گفت: ما در هیچ بزنگاه تاریخی، قد خم نکرده‌ایم و شکوه این مراسم بیانگر اراده شکست‌ناپذیر ملت است.

سردار رفیعی آتانی فرمانده سپاه صاحب‌الامر استان هم گفت: قدرت واقعی ایران، اقشار مختلف مردم هستند که دوشادوش هم برای حفظ عزت و اقتدار کشور ایستاده‌اند.