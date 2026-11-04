همزمان با برگزاری مراسم سراسری روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در شهرستان ری با مشارکت پرشور اقشار مختلف مردم و حضور چشمگیر دانش‌آموزان و دانشجویان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امروز چهارشنبه، در راستای بزرگداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، شهروندان شهرستان ری با حضور در مسیر‌های تعیین‌شده، از عظمت و اهمیت این روز تاریخی در برابر سلطه‌طلبی جهانی تجلی کردند.

راهپیمایان در این مراسم با سر دادن شعار‌های حماسی، جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا را محکوم کرده و بر ایستادگی بی‌باکانه ملت ایران در برابر تمامی توطئه‌ها تأکید کردند.

حضور گسترده دانش‌آموزان و دانشجویان در صف‌های نخست این راهپیمایی، نمادی از پیوند نسل جدید با آرمان‌های انقلاب اسلامی و عزم راسخ جوانان برای پاسداری از استقلال و حاکمیت ملی کشور بود.

شرکت‌کنندگان در این تجمع، راهپیمایی ۱۳ آبان را فرصتی برای تجدید میثاق با شهیدان و اعلام همبستگی با محور مقاومت و ملت‌های مظلوم جهان دانستند.