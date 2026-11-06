فرمانده انتظامی شهرستان سرخه از دستگیری ۲۶ تبعه خارجی غیرمجاز و ۶ معتاد و خرده‌فروش مواد مخدر در اجرای طرح ۴۸ ساعته ارتقای امنیت اجتماعی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️ سرهنگ مهدی شهاب‌الدین، فرمانده انتظامی شهرستان سرخه، گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف افزایش احساس آرامش عمومی، به مدت ۴۸ ساعت در این شهرستان اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این طرح، ۲۶ تبعه خارجی غیرمجاز و ۶ معتاد و خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر و مقادیری مواد مخدر کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سرخه همچنین از توقیف پنج دستگاه خودرو و دو دستگاه موتورسیکلت متخلف خبر داد و گفت: پلیس برخورد با تخلفات و اقدامات مغایر با قانون را با جدیت دنبال می‌کند و ارتقای امنیت و آرامش شهروندان از اولویت‌های اصلی مأموریت‌های انتظامی است.