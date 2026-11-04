ملت ایران ،خونخواه رهبر شهید و شهدای انقلاب اسلامی

ملت ایران ،خونخواه رهبر شهید و شهدای انقلاب اسلامی

خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ به گزارش مسئول عقیدتی سیاسی فراجا در سخنانی در مصلی نماز جمعه گرگان با تاکید بر ایستادگی ملت ایران در برابر آمریکا گفت: ملت ایران از خون رهبر شهید انقلاب و شهید حاج قاسم سلیمانی نخواهد گذشت و سران آمریکا باید در برابر اقدامات خود پاسخگو باشند.

آیت‌الله شیرازی، ، با انتقاد از سیاست‌های آمریکا و اقدامات این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران، حضور مردم در خیابان‌ها را نشانه ایستادگی و اراده ملت ایران برای دفاع از کشور دانست و گفت: ملت ایران امروز، پس از ۲۴۸ شب از شهادت رهبر شهید انقلاب، بار دیگر با حضور در خیابان‌ها نشان دادند که برای تعیین سرنوشت کشور خود ایستاده‌اند و اجازه نخواهند داد دیگران درباره آینده ایران تصمیم بگیرند.

وی با اشاره به شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی خطاب به رئیس‌جمهور آمریکا گفت: ملت ایران هرگز از خون این شهید بزرگوار نخواهد گذشت.

آیت‌الله شیرازی همچنین با اشاره به جنگ تحمیلی علیه ایران، تاکید کرد: آمریکا با چه حقی جنگی را علیه ایران آغاز کرد؟ ملت ایران و نیروهای مسلح کشور با ایستادگی و مقاومت از استقلال و امنیت سرزمین خود دفاع خواهند کرد.

وی با اشاره به تجربه تاریخی ملت ایران در مقابله با دشمنان افزود: همان مردمی که رژیم پهلوی را سرنگون کردند، در برابر صدام ایستادند و در شکست داعش نقش‌آفرینی کردند، امروز نیز با اراده و اقتدار در صحنه حضور دارند.

مسئول عقیدتی سیاسی فراجا با ابراز اطمینان از آینده ایران تصریح کرد: آینده از آن ایران است و ملت ایران با اتکا به توانمندی‌های خود مسیر پیشرفت و اقتدار را ادامه خواهد داد.

وی در ادامه با اشاره به اظهارات باراک اوباما، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا، درباره تغییر نظم جهانی و نقش ایران گفت: تحولات جهان نشان می‌دهد که معادلات قدرت در حال تغییر است و آمریکا نمی‌تواند برای همیشه جایگاه کنونی خود را حفظ کند.