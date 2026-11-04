ملت ایران ،خونخواه رهبر شهید و شهدای انقلاب اسلامی
مسئول عقیدتی سیاسی فراجا در راهپیمایی ۱۳ آبان گرگان گفت: ملت ایران انتقام خون شهدای خود را خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مسئول عقیدتی سیاسی فراجا در سخنانی در مصلی نماز جمعه گرگان با تاکید بر ایستادگی ملت ایران در برابر آمریکا گفت: ملت ایران از خون رهبر شهید انقلاب وشهید حاج قاسم سلیمانی نخواهد گذشت و سران آمریکا باید در برابر اقدامات خود پاسخگو باشند.
آیتالله شیرازی، ، با انتقاد از سیاستهای آمریکا و اقدامات این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران، حضور مردم در خیابانها را نشانه ایستادگی و اراده ملت ایران برای دفاع از کشور دانست و گفت: ملت ایران امروز، پس از ۲۴۸ شب از شهادت رهبر شهید انقلاب، بار دیگر با حضور در خیابانها نشان دادند که برای تعیین سرنوشت کشور خود ایستادهاند و اجازه نخواهند داد دیگران درباره آینده ایران تصمیم بگیرند.
وی با اشاره به شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی خطاب به رئیسجمهور آمریکا گفت: ملت ایران هرگز از خون این شهید بزرگوار نخواهد گذشت.
آیتالله شیرازی همچنین با اشاره به جنگ تحمیلی علیه ایران، تاکید کرد: آمریکا با چه حقی جنگی را علیه ایران آغاز کرد؟ ملت ایران و نیروهای مسلح کشور با ایستادگی و مقاومت از استقلال و امنیت سرزمین خود دفاع خواهند کرد.
وی با اشاره به تجربه تاریخی ملت ایران در مقابله با دشمنان افزود: همان مردمی که رژیم پهلوی را سرنگون کردند، در برابر صدام ایستادند و در شکست داعش نقشآفرینی کردند، امروز نیز با اراده و اقتدار در صحنه حضور دارند.
مسئول عقیدتی سیاسی فراجا با ابراز اطمینان از آینده ایران تصریح کرد: آینده از آن ایران است و ملت ایران با اتکا به توانمندیهای خود مسیر پیشرفت و اقتدار را ادامه خواهد داد.
وی در ادامه با اشاره به اظهارات باراک اوباما، رئیسجمهور اسبق آمریکا، درباره تغییر نظم جهانی و نقش ایران گفت: تحولات جهان نشان میدهد که معادلات قدرت در حال تغییر است و آمریکا نمیتواند برای همیشه جایگاه کنونی خود را حفظ کند.
آیتالله شیرازی با تاکید بر ضرورت پاسخگویی مقامات آمریکایی در قبال جنایاتشان افزود : سران آمریکا باید در برابر دادگاه حاضر شوند و درباره به خطر انداختن امنیت ایران و شهادت رهبر انقلاب پاسخگو باشند.