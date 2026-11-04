به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحمید امانت‌بهبهانی گفت: پرونده محکوم به قصاص نفسی که از سال ۱۳۹۷ در زندان به سر می‌برد، با گذشت کریمانه اولیای دم و در راستای پویش ملی «به حرمت حضرت زهرا (س) می‌بخشم»، به صلح و سازش منتهی شد.

وی با تأکید بر جایگاه والای اصلاح ذات‌البین در آموزه‌های دینی، گذشت از حق قصاص را جلوه‌ای از کرامت انسانی دانست و افزود: تصمیم بزرگوارانه این خانواده داغ‌دیده، دریچه‌ای تازه از امید را به روی محکوم گشود و فرصت زندگی دوباره به وی بخشید.

امانت‌بهبهانی همچنین با قدردانی از تلاش‌های مدیرکل زندان‌های خوزستان، معاونت پیشگیری و اجرایی زندان‌ها و اعضای کارگروه مشترک صلح و سازش در استان، بر ضرورت تعامل میان دستگاه‌های مسئول برای تسهیل فرآیند صلح و سازش تأکید کرد.

وی همچنین با تجلیل از بزرگواری اولیای دم، هدف از نهادینه‌سازی این پویش‌ها را فراهم ساختن بستری برای ترمیم پیوند‌های گسسته و کاهش تنش‌های اجتماعی در جامعه برشمرد.