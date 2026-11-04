با هدف افزایش آمادگی عملیاتی و تداوم سوخت‌رسانی در شرایط بحرانی، مانور میدانی مقابله با حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت در منطقه اردبیل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل هم‌زمان با هفته پدافند غیرعامل و با هدف ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی، مانور تخصصی دورمیزی و میدانی با رویکرد مقابله با شرایط اضطراری ناشی از تهدیدات سایبری علیه سامانه هوشمند سوخت در منطقه اردبیل برگزار شد.

میر داود سیدی مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه اردبیل با حضور در این مانور اظهار کرد:در جریان این مانور که در دو بخش دورمیزی (طراحی سناریو و هماهنگی‌های ستادی) و میدانی (اقدام عملیاتی در یکی از جایگاه های شهرستان اردبیل) پیاده‌سازی شد، سناریوی فرضی مربوط به اختلالات احتمالی، تهدیدات سایبری و صیانت از زیرساخت‌های سامانه هوشمند سوخت مورد تمرین و ارزیابی قرار گرفت.

وی خاطرنشان شد: صیانت از امنیت سوخت رسانی، حفظ پایداری شبکه توزیع سوخت و استمرار خدمات‌رسانی بی‌وقفه و ایمن به شهروندان عزیز، از مهم‌ترین و اصلی‌ترین اولویت‌های این شرکت بوده و مجموعه منطقه اردبیل با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها، آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه تهدید و شرایط اضطراری را دارا می باشد.

در پایان این رزمایش، میر داود سیدی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل، ضمن تقدیر و تشکر از حضور فعال رؤسای واحدها و تلاش‌های شبانه‌روزی دست‌اندرکاران و تیم‌های شرکت‌کننده، بر ضرورت استمرار رزمایش‌های پدافندی در تمامی تأسیسات و واحدهای منطقه تأکید کرد.