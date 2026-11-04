به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سید فؤاد حسینی، مدیرکل آموزش و پرورش کردستان، در این مراسم با اشاره به مفهوم استکبار گفت: استکبار به معنای خودبرتربینی و تحمیل اراده بر دیگر ملت‌هاست و ملت ایران با ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر، ذلت و تحقیر را نپذیرفته و برای حفظ استقلال خود هزینه‌های زیادی پرداخت کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت آشنایی دانش‌آموزان با مفهوم استکبارستیزی افزود: ۱۳ آبان تنها یک مناسبت تاریخی نیست، بلکه نماد مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر سلطه‌طلبی است؛ روحیه‌ای که باید در تمام روز‌های سال زنده نگه داشته شود.

اله‌ویسی، مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج نیز ۱۳ آبان را نماد ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی دانست.

در پایان این مراسم، اتاق ورزش دانش‌آموزان مدرسه شهیده ناهید فاتحی کرجو نیز افتتاح شد.