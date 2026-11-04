به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام و المسلمین علیرضا بی نیاز در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، با تأکید بر ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان کشور گفت: مردم ایران با حضور در صحنه‌های مختلف، از جمله راهپیمایی ۱۳ آبان، بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و دفاع از عزت و استقلال کشور تأکید می‌کنند.

او با اشاره به اینکه آمریکا نماد استکبار و جنایت است، افزود: ملت بزرگ ایران طی ۴۷ سال گذشته با مقاومت، صلابت و شجاعت در برابر فشار‌ها ایستادگی کرده و برای دفاع از استقلال و عزت کشور تا پای جان ایستاده است.

امام جمعه کیش با بیان اینکه سیاست‌های خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ملت‌های جهان آشکار شده است، خاطرنشان کرد: مردم ایران با حفظ وحدت و انسجام، پیروی از رهبری و تداوم مسیر مقاومت و ایثار، از آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند.

حجت الاسلام و المسلمین علیرضا بی نیاز، حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان را نشانه تجدید پیمان با رهبر شهید و شهدای جنگ تحمیلی دانست و گفت: نوجوانان و جوانان ایران نیز در طول تاریخ نشان داده‌اند که در دفاع از وطن و آرمان‌های شهدا مصمم و استوار هستند.

امام جمعه کیش ابراز امیدواری کرد: امسال با تداوم ایستادگی و مقاومت ملت ایران، زمینه پیروزی و سربلندی کشور و شکست سیاست‌های استکبار جهانی فراهم شود.