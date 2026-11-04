به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، شعار محوری راهپیمایی سیزدهم آبان امسال «میثاق با شهیدان، نه سازش نه تسلیم نبرد با استکبار» است.

قشر‌های مختلف مردم به ویژه دانش آموزان استان همزمان با سراسر کشور، با حضور گسترده در مراسم سیزدهم آبان ماه، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های امام خمینی و امام شهید اُمّت سیدعلی خامنه ای و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی تبعیت کامل خود را از منویات امام سیدمجتبی خامنه‌ای و حمایت قاطع خود را از جبهه مقاومت و رزمندگان اسلام اعلام کردند و انزجار خود را از رژیم تروریستی صهیونیستی و شیطان بزرگ آمریکا فریاد زدند.

شعار‌های انقلابی «مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، نه سازش نه تسلیم نبرد با امریکا، مرگ بر سازشکار، مرگ بر فتنه گر، مرگ بر وطن فروش خائن و ما دانش آموزان یکصدا، لبیک سیّدمجتبی» از جمله مهمترین شعارهای این راهپیمایی حماسی و دشمن شکن بود.

در سیزدهم آبان ماه سال ۱۳۵۸ لانه جاسوس آمریکا که مرکز توطئه علیه اسلام و انقلاب اسلامی ایران بود به دست دانشجویان مسلمان پیرو خط امام افتاد و این روز به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز در تقویم رسمی کشور ثبت شد.

در روز ۱۳ آبان ۱۳۵۷ هم دانش آموزان تهرانی در اعتراض به دخالت‌های آمریکا در ایران، راهپیمایی کردند، ولی دژخیمان رژیم ستمشاهی به آنان حمله کردند و آنان را به خاک و خون کشیدند.

همچنین این روز مصادف با تبعید امام خمینی از ایران به ترکیه در سال ۱۳۴۳ است.

خداآفرین