ورود سامانه بارشی به استان مرکزی از امروز / هشدار سطح نارنجی صادر شد

اداره کل هواشناسی استان مرکزی اعلام کرد از اواخر وقت امروز چهارشنبه یک سامانه بارشی از نواحی شمال غربی وارد کشور می‌شود که تا روز‌های ابتدایی هفته آینده موجب بارش باران، رگبار، احتمال رعدوبرق، تگرگ و وزش باد شدید موقتی خواهد شد.