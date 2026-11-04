ورود سامانه بارشی به استان مرکزی از امروز / هشدار سطح نارنجی صادر شد
اداره کل هواشناسی استان مرکزی اعلام کرد از اواخر وقت امروز چهارشنبه یک سامانه بارشی از نواحی شمال غربی وارد کشور میشود که تا روزهای ابتدایی هفته آینده موجب بارش باران، رگبار، احتمال رعدوبرق، تگرگ و وزش باد شدید موقتی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بر اساس بررسیهای هواشناسی، این سامانه بارشی تا روزهای ابتدایی هفته آینده فعالیت خواهد داشت و به دلیل ماهیت رگباری بارشها، احتمال تشدید بارشها در برخی مناطق استان بهویژه از عصر جمعه تا ظهر یکشنبه وجود دارد. از این رو علاوه بر هشدار سطح زرد شماره ۳۷، هشدار سطح نارنجی شماره ۴ نیز در خصوص تأکید بر محتوای هشدار بهویژه در بازه زمانی عصر جمعه تا ظهر یکشنبه صادر شده است. همچنین با عبور سامانه بارشی، دمای هوا به طور محسوسی کاهش خواهد یافت