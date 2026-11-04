هفتمین نشست «سکان» با موضوع «از تحلیل بازار تا تعیین قیمت آثار هنری» و با تدریس علی ظریف، استاد اقتصاد مؤسسه مطالعات پیشرفته تهران، برگزار شد.





به گزارش خبرگزاری صداوسیما هفتمین نشست «سکان» با موضوع بررسی ابعاد اقتصادی قیمت‌گذاری آثار هنری برگزار شد. این نشست با هدف تبیین ارتباط میان تحلیل بازار و تعیین قیمت آثار هنری، فرصتی برای طرح دیدگاه‌ها و تبادل نظر درباره یکی از مسائل مهم اقتصاد هنر فراهم کرد.

علی ظریف، مدرس این نشست، در سخنان خود به تشریح روش‌های قیمت‌گذاری آثار هنری پرداخت و گفت: «دو دسته اثر داریم؛ اثری که برای اولین بار به فروش می‌رود و اثری که سابقه فروش دارد. با استفاده از داده‌های مختلف پیرامون آثار مشابه و داده‌های بین‌المللی می‌توان تصویری از نحوه قیمت‌گذاری اثر به دست آورد.»

وی با اشاره به مدل‌های اقتصادی مورد استفاده در این حوزه توضیح داد: «ساده‌ترین مدل، مدل مبتنی بر ساختار هزینه یک اثر است و می‌توان به مدل‌های پیشرفته‌تری رسید که با توجه به تابع تقاضای اثر هنری، قیمت‌گذاری را انجام می‌دهند و اثر متغیرهای مهمی را که بر آن اثر هنری وجود دارند، می‌سنجند.»

ظریف در ادامه، عواملی همچون سابقه فروش اثر در یک گالری بزرگ، اندازه اثر، سبک هنری، تعداد حضور هنرمند در حراجی‌ها و میزان شهرت هنرمند را از جمله متغیرهای مؤثر در قیمت‌گذاری آثار هنری برشمرد.

این مدرس اقتصاد با تأکید بر ضرورت ایجاد چارچوبی مشترک برای فعالان بازار هنر تصریح کرد: «برای اینکه چارچوب مشترکی برای همه شرکت‌کنندگان وجود داشته باشد، کلیات علم اقتصاد که به فهم بهتر اقتصاد بازار هنر کمک می‌کند، مطرح شد. همچنین نحوه فعالیت‌های کلیدی در بازار هنر و مکانیزم‌هایی که حراج‌ها در دنیا دارند، مورد استفاده قرار گرفت و با چند مثال کاربردی، وضعیت بازار هنر و قیمت‌گذاری آثار هنری در دنیا بررسی شد».

وی با اشاره به دشواری قیمت‌گذاری آثار هنری، اقتصاد رفتاری را یکی از مباحث کلیدی این حوزه دانست و اظهار داشت: «با توجه به اینکه هنر یکی از موضوعات بسیار سخت برای قیمت‌گذاری است، مباحث اقتصاد رفتاری در آن بسیار مهم است. بخش ویژه‌ای نیز درباره اقتصاد رفتاری هنر و سوگیری‌های رفتاری که افراد نسبت به آثار هنری و قیمت‌گذاری آن‌ها دارند، بررسی شد.»

ظریف در بخش پایانی سخنان خود به نقش فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در تولید و ارزیابی آثار هنری پرداخت و گفت: «موج چندساله‌ای که هوش مصنوعی بر آثار هنری اضافه کرده، بررسی شد؛ اینکه خود هوش مصنوعی چه اثری بر تولید آثار هنری می‌گذارد و در ارزیابی آثار هنری چه کمک‌هایی می‌تواند بکند».

وی همچنین با اشاره به اهمیت بررسی اصالت آثار هنری افزود: «در خصوص اصالت آثار نیز، برخی آثار کاملاً واضح‌اند که تقلبی هستند، اما برخی نیازمند فرآیندهای پیچیده آزمایشگاهی برای سنجش اصالت اثر هستند. در قیمت‌گذاری به این موضوع پرداخته شد که احتمال و اطمینان به اصالت اثر چه تأثیری بر قیمت دارد و اشاره کوتاهی نیز به ابزارهای جدید هوش مصنوعی و مدل‌های ماشینی شد که چگونه می‌توان اصالت اثر را با احتمال بهتری تشخیص داد.»

گفتنی است، قیمت‌گذاری آثار هنری یکی از موضوعات مهم در توسعه و سامان‌دهی بازار هنر به شمار می‌رود. شناخت عوامل مؤثر بر ارزش آثار، تحلیل شرایط بازار و بهره‌گیری از رویکردهای اقتصادی در تعیین قیمت، می‌تواند به افزایش شفافیت مبادلات و تقویت اعتماد میان هنرمندان، خریداران و دیگر فعالان این حوزه کمک کند.