رئیس اتاق صنایع و معادن قندهار افغانستان،شب گذشته در نشست با مدیران منطقه آزاد تجاری دوغارون تایباد گفت: تکیه بر توانمندی‌های صنعتی و فناورانه جمهوری اسلامی ایران، راه‌حل کلیدی در ارتقای بازدهی تولید و بهره‌برداری بهینه از معادن افغانستان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سیدمحمدسرور امانی،.افزود: کشور افغانستان با دارا بودن ظرفیت‌های عظیم معدنی و ذخایر طبیعی غنی، نیازمند دانش فنی به‌روز و تجهیزات نوین است؛ در حالی که فرسودگی ماشین‌آلات وارداتی از دیگر کشور‌ها در برخی از صنایع، کیفیت مطلوب را تأمین نمی‌کند و ضایعات بالایی به همراه دارد.

وی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران، کشور دوست، همسایه و هم‌دین افغانستان است و همواره در روز‌های سخت پشتیبان ملت و فعالان اقتصادی افغانستانی بوده است.

رئیس اتاق صنایع و معادن قندهار افغانستان با اشاره به تبادلات تجاری بیان کرد: استفاده از زیرساخت‌های ترانزیتی و صنعتی ایران، بهترین راهبرد برای مصونیت از آسیب‌ها و چالش‌های وابستگی به مسیر‌های سنتی و ناامن است و افغانستان را به بازار‌های منطقه متصل می‌کند.

امانی اضافه کرد: محصولات صادراتی افغانستان، نظیر پنبه، نیازمند شرایط نگهداری استاندارد و دسترسی سریع به کشور‌های خارجی و ترکیه دارند که با توجه به جایگاه ویژه ایران در زنجیره لجستیک و ترانزیت، برای انتقال و هدایت مستقیم چنین کالا‌هایی، آماده همکاری هستیم.

وی تصریح کرد: هدایت قرارداد‌ها و تفاهمنامه‌های تجاری به زیر چتر اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، علاوه بر صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران، بستر لازم را برای اعتمادآفرینی متقابل و تسهیل بیش از پیش تجارت میان این دو کشور همسایه فراهم می کند.

رئیس اتاق صنایع و معادن قندهار افغانستان خاطرنشان کرد: پیوند‌های دیرینه تاریخی، دینی، زبانی و فرهنگی میان ایران و افغانستان، مطمئن‌ترین ظرفیت برای ترانزیت کالا، جذب فناوری‌های پیشرفته و سرمایه‌گذاری‌های صنعتی است.

مرز زمینی دوغارون تایباد در فاصله ۱۳۰ کیلومتری از هرات افغانستان و ۲۵۰ کیلومتری از مشهد قرار دارد.

منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون در گستره‌ای به مساحت ۸ هزار و ۷۰۰ هکتار در شرق خراسان رضوی واقع شده است.