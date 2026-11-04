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با تشدید ناپایداریهای جوی، اداره کل هواشناسی هرمزگان برای ظهر تا اواخر امشب هشدار سطح نارنجی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: در این مدت وقوع طوفان تندری، رگبارهای نقطهای نسبتاً شدید باران، رعدوبرق، احتمال تگرگ، تندبادهای لحظهای و سیلابی شدن مسیلها، گردوغبار و کاهش کیفیت هوا پیشبینی شده است.
مهرداد حسنزاده افزود: شهرستانهای بندرعباس، رودان، میناب، حاجیآباد، بشاگرد، قشم، سیریک، خمیر، بندرلنگه و شمال تنگه هرمز تحت تاثیر این ناپایداری است.
وی با تاکید بر ضرورت آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی، از شهروندان خواست از رفت و آمد و توقف در حاشیه رودخانهها، مسیلها و مناطق مستعد آبگرفتگی، فعالیتهای کوهنوردی، طبیعتگردی و حضور در مناطق باز در زمان وقوع رعدوبرق خودداری کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: مردم علاوه بر رعایت نکات ایمنی، به اطلاعیههای رسمی هواشناسی و توصیههای دستگاههای امدادی توجه کنند.
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