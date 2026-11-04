کتاب «خیابان تا صبح بیدار بود» شامل خاطرات ۱۰ نفر از دختران دانشجوی پیرو خط امام، به قلم فاطمه‌سادات حیائی طهرانی در انتشارات راه‌یار به چاپ دوم رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ماجرای تسخیر سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ از رویداد‌های مهم تاریخ انقلاب اسلامی است که در جریان آن، دانشجویان پیرو خط امام با حضور در سفارت آمریکا، این مکان را به تصرف خود درآوردند. در این میان، اگرچه دختران و پسران دانشجو در این حرکت حضور داشتند، اما نقش و خاطرات زنان حاضر در این واقعه کمتر در روایت‌های منتشرشده مورد توجه قرار گرفته است.

کتاب «خیابان تا صبح بیدار بود» با تمرکز بر همین بخش از تاریخ، خاطرات ۱۰ نفر از دختران دانشجوی پیرو خط امام را بازگو می‌کند که در جریان تسخیر سفارت آمریکا حضور داشتند. این اثر با تکیه بر تاریخ شفاهی، علاوه بر روایت چگونگی حضور این دانشجویان در آن واقعه، به بازخوانی زندگی آنان، دوران تحصیل و فعالیت‌های سیاسی‌شان پیش از ۱۳ آبان ۱۳۵۸ نیز می‌پردازد.

راویان کتاب در خلال خاطرات خود، از زمینه‌های شکل‌گیری فعالیت‌های سیاسی دختران دانشجو و شرایط اجتماعی و سیاسی آن دوران سخن گفته‌اند. این روایت‌ها در کنار ثبت جزئیات واقعه تسخیر سفارت آمریکا، بخشی از تجربه و نقش زنان دانشجو در یکی از مقاطع مهم تاریخ معاصر ایران را بازتاب می‌دهد.

چاپ دوم این کتاب در پی استقبال مخاطبان از روایت تاریخ شفاهی دختران دانشجوی حاضر در ماجرای تسخیر لانه جاسوسی، در انتشارات راه‌یار منتشر و روانه بازار نشر شده است.