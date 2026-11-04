شمال خلیج فارس از اواخر وقت امروز تا اواخر روز دوشنبه هجدهم آبان، مواج و همراه با رگبار و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده تاثیر سامانه بارشی از اواخر وقت امروز تا اواخر روز دوشنبه (بویژه اواسط جمعه تا اواسط یکشنبه) است که، سبب رگبار و رعد و برق وزش باد‌های متوسط تا شدید و طوفان‌های لحظه‌ای در اغلب مناطق (بویژه مناطق و ارتفاعات شمال، شمال شرق و شرق) خواهد شد.

باتوجه به حجم بارش‌ها انتظار آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها وجود دارد.

همچنین در مناطق مستعد ریزش تگرگ دور از انتظار نیست. در این مدت شمال خلیج فارس مواج و همراه با رگبار و رعد و برق پیش بینی می‌شود. روند کاهش دما از فردا در استان آغاز خواهد شد، بطوریکه طی روز یکشنبه شاهد کاهش محسوس دما خواهیم بود.

در شبانه روز گذشته امیدیه با دمای ۳۵.۸ و دزپارت (دهدز) با دمای ۱۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۳۳.۸ و کمینه دمای ۱۹.۳ درجه سانتیگراد رسیده است.