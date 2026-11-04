همزمان با برگزاری مراسم سراسری روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، راهپیمایی ۱۳ آبان در شهرستان شهریار با حضور گسترده دانش‌آموزان، دانشجویان و تمامی اقشار مردم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در راستای بزرگداشت روز ملی مبارزه با استکبار و روز دانش‌آموز، شهروندان شهریار با حضور پرشور خود در مسیر‌های تعیین‌شده، از عظمت و اهمیت این روز تاریخی تجلی کردند.

این راهپیمایی که از ابتدای خیابان ولیعصر شهریار آغاز شد، با حرکت جمعیت انبوهی از دانش‌آموزان و دانشجویان در کنار سایر اقشار مردم، تا میدان شهدای گمنام ادامه یافت.

حاضران در این مراسم با سر دادن شعار‌های حماسی، بر ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی تأکید کرده و ضمن تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی، حمایت خود را از محور مقاومت و نیرو‌های مسلح کشور اعلام کردند.