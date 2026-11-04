نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان دنا با محوریت گرامیداشت ۱۴ آبان، روز فرهنگ عمومی، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حجت‌الاسلام مصطفی واهبی‌زاده، امام جمعه سی سخت، با اشاره به جایگاه شورای فرهنگ عمومی، شناسایی و اولویت‌بندی مسائل فرهنگی و اجتماعی را از مهم‌ترین وظایف این شورا دانست و گفت: شورای فرهنگ عمومی باید با بررسی ظرفیت‌ها و امکانات منطقه، برای رفع یا کاهش مسائل و آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی برنامه‌ریزی کند.

حجت‌الاسلام واهبی‌زاده با تأکید بر ضرورت ارتقای جایگاه این شورا افزود: جلسات شورای فرهنگ عمومی باید منسجم‌تر، هدفمندتر و با محوریت موضوعات مشخص برگزار شود تا مصوبات آن به نتایج عملی و اثربخش منجر شود.

امام جمعه دنا همچنین با اشاره به مناسبت ۱۳ آبان، این روز را نماد مبارزه با استکبار جهانی و ایستادگی ملت ایران در برابر سلطه بیگانگان دانست.

عباس رسولی، فرماندار شهرستان دنا نیز با تأکید بر ضرورت پرهیز از محدود کردن فعالیت‌های فرهنگی به برگزاری مراسم و مناسبت‌ها گفت: باید با هم‌اندیشی و برنامه‌ریزی، پیام و اهداف مناسبت‌های فرهنگی را در جامعه نهادینه کنیم و برای ارتقای فرهنگ عمومی اقدامات مؤثر و متنوعی انجام دهیم.

وی فرهنگ را مجموعه‌ای از معناها، باورها، ارزش‌ها، رفتار‌ها و هنجار‌های اجتماعی دانست و افزود: فرهنگ در گذر زمان و تحت تأثیر عواملی همچون فناوری، شرایط اجتماعی و سطح آگاهی افراد تغییر می‌کند؛ بنابراین دستگاه‌های متولی باید متناسب با این تحولات برنامه‌ریزی کنند.

فرماندار دنا همچنین بر ضرورت تعامل بیشتر دستگاه‌های فرهنگی با آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: با همکاری این دستگاه‌ها و تولید محتوای مناسب و اثرگذار برای دانش‌آموزان و نسل جوان، می‌توان برای آینده فرهنگی شهرستان برنامه‌ریزی مؤثرتری انجام داد.

صیادیان، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دنا نیز با اشاره به اهمیت فرهنگ عمومی در توسعه و تعالی جامعه اظهار داشت: فرهنگ عمومی زیربنای هویت اجتماعی و عامل اصلی شکل‌گیری رفتارها، نگرش‌ها و سبک زندگی مردم است و ارتقای آن نیازمند مشارکت و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های فرهنگی و اقشار مختلف جامعه است.

وی شورای فرهنگ عمومی را فرصتی ارزشمند برای هم‌اندیشی، شناسایی مسائل و آسیب‌های فرهنگی و برنامه‌ریزی هدفمند دانست و افزود: انتظار می‌رود مصوبات این شورا با جدیت و تعامل دستگاه‌های عضو به مرحله اجرا برسد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دنا با اشاره به تجلیل از مدیران فعال در حوزه فرهنگ عمومی تصریح کرد: تقدیر از مدیران و دستگاه‌های پیشگام در فعالیت‌های فرهنگی، پاسداشت روحیه مسئولیت‌پذیری و توجه به سرمایه‌های فرهنگی جامعه است و می‌تواند زمینه‌ساز انگیزه بیشتر سایر دستگاه‌ها برای حضور مؤثر در این عرصه باشد.

صیادیان با تأکید بر فرابخشی بودن مقوله فرهنگ گفت: همه مدیران و مجموعه‌های اجرایی باید متناسب با مأموریت خود در مسیر تقویت فرهنگ عمومی، ترویج ارزش‌های اجتماعی، حفظ هویت بومی و تقویت سرمایه اجتماعی شهرستان گام بردارند.

در این نشست همچنین بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی، شناسایی اولویت‌های فرهنگی شهرستان و اجرای مؤثر مصوبات شورای فرهنگ عمومی تأکید شد.