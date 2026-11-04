وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیش از ظهر امروز وارد شهر میناب شد و در گلزار شهدای دبستان شجره طیبه میناب، با اهداء گل به مقام شامخ شهدا و خانواده‌های آنان ادای احترام کرد.

ورود وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به میناب

ورود وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به میناب

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس؛ استاندار هرمزگان و شماری از هنرمندان هم سید رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را در سفر به میناب همراهی می‌کنند.

بیشتر بخوانید؛ بازدید وزیر میراث فرهنگی از دو طرح گردشگری بندر خمیر

امروز کتابخانه سیار هم با هزار و ۵۰۰ جلد کتاب در محل گلزار شهدای میناب مستقر شد و از این پس به دانش آموزان بازمانده دبستان شجره طیبه و خانواده‌های آنان خدمت رسانی می‌کند.