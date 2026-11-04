در نشست بررسی روند توسعه شهری و طرح‌های مسکن ملی در اهر، بر تسریع در تکمیل ۱۱ هزار واحد مسکونی و احیای محور‌های تاریخی با هدف تقویت هویت شهری تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در راستای پیگیری روند اجرایی طرح‌های بازآفرینی و مسکن ملی، نشست مشترک معاون وزیر راه و شهرسازی با شهردار اهر برگزار شد.

در این نشست، ضمن ارزیابی پیشرفت ۱۱ هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن، بر ضرورت تسریع در تکمیل این واحدهای مسکونی تأکید گردید.

شهردار اهر با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه آسفالت معابر با استفاده از اعتبارات بازآفرینی، از بهبود وضعیت زیرساختی محلات بافت هدف خبر داد.

همچنین، در بخش احیای بافت‌های فرسوده، از اجرای طرح‌های مشارکتی همچون احداث فضای ورزشی و همچنین طرح مهم احیای محور تاریخی «بقعه شیخ شهاب‌الدین اهری» تا عمارت شهرداری رونمایی شد.

این طرح‌های توسعه‌ای با هدف ساماندهی منظر شهری و تقویت زیرساخت‌های گردشگری در دستور کار قرار دارند.

در پایان، مسئولان بر تداوم همکاری‌های میان مدیریت شهری و وزارتخانه راه و شهرسازی جهت رفع موانع اجرایی و شتاب‌بخشی به طرح‌های عمرانی در شهرستان اهر تأکید کردند.