مدیرعامل شرکت پالایش گاز سرخون و قشم از تکمیل تعمیرات اساسی تجهیزات حیاتی این پالایشگاه پیش از آغاز ماه‌های سرد سال خبر داد و گفت: این اقدام‌ها با هدف افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات و جلوگیری از اختلال در تولید گاز در دوره اوج مصرف انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فؤاد حمزوی با اشاره به ضرورت تأمین پایدار گاز در ماه‌های سرد سال افزود: تعمیرات اساسی تجهیزات حیاتی پالایشگاه، همراه با سرویس‌های دوره‌ای و با تکیه بر توان نیرو‌های باتجربه و ظرفیت‌های بومی انجام شده است.

وی با تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از توقف‌های ناگهانی تولید گفت: تجهیزات پالایشگاه بر اساس میزان اهمیت، سوابق خرابی و نتایج پایش وضعیت اولویت‌بندی می‌شوند تا منابع تعمیراتی به تجهیزاتی اختصاص یابد که خروج آنها از مدار، تأثیر مستقیمی بر ظرفیت تولید دارد.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز سرخون و قشم، تأمین به‌موقع قطعات یدکی حیاتی را از عوامل مؤثر در کاهش زمان توقف تجهیزات دانست و افزود: نبود قطعات موردنیاز، حتی در صورت شناسایی به‌موقع مشکل، می‌تواند مدت تعمیرات را افزایش دهد و تولید را با اختلال روبه‌رو کند.

حمزوی گفت: آماده‌به‌کار بودن تجهیزات پشتیبانی نیز با انجام آزمون‌های عملکردی دوره‌ای بررسی می‌شود تا در شرایط اضطراری، تجهیزاتی مانند کمپرسور‌های هوای ابزار دقیق و پمپ‌های آب آتش‌نشانی بدون تأخیر وارد مدار شوند.

وی هماهنگی شبانه‌روزی واحد‌های بهره‌برداری، تعمیرات، ایمنی و آتش‌نشانی، بومی‌سازی قطعات و آموزش نیرو‌های متخصص را از دیگر عوامل کاهش زمان توقف و افزایش آمادگی عملیاتی پالایشگاه برشمرد.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز سرخون و قشم همچنین از پیگیری برنامه‌های تحول دیجیتال در این مجموعه خبر داد و گفت: توسعه سامانه هوش مصنوعی در واحد تثبیت میعانات گازی (واحد ۷۰۰) و استفاده از داده‌های فرایندی برای ارزیابی عملکرد تجهیزات و پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های عملیاتی از جمله اقدامات انجام‌شده در این زمینه است.

حمزوی با اشاره به نقش پژوهش‌های کاربردی در بهینه‌سازی فرایند‌های تولید افزود: طرح‌های تحقیق و توسعه با تمرکز بر تحلیل داده‌های عملیاتی، شناسایی محدودیت‌های فرایندی و ارائه راهکار‌های مهندسی، با هدف افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات و کاهش ریسک‌های عملیاتی دنبال می‌شوند.

وی همچنین از اجرای یک طرح پژوهشی در سال ۱۴۰۲ با موضوع امکان‌سنجی فنی و اقتصادی بازیافت مواد و عناصر باارزش از پساب و رسوبات خبر داد و گفت: بررسی روش‌های تصفیه و مدیریت پساب صنعتی و استفاده دوباره از پساب تصفیه‌شده در مصارف دیگر، با هدف افزایش بهره‌وری آب در این طرح مورد توجه قرار گرفته است.