به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حجت‌الاسلام نصوری در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در یاسوج، با اشاره به رسالت خطیر نسل نوجوان و جوان اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین وظایف دانش‌آموزان در عصر کنونی، ترویج و تعمیق فرهنگ انتظار و زمینه‌سازی برای ظهور حضرت ولی عصر (عج) است که این رویکرد، پویایی و بصیرت جامعه را تضمین می‌کند.

وی با یادآوری دوران سیاه پهلوی و استبداد حاکم بر کشور تصریح کرد: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، ۶۰ هزار مستشار آمریکایی در ایران حضور داشتند، از بودجه این ملت حقوق‌های کلان دریافت می‌کردند و در تمامی امور کشور دخالت داشتند؛ در آن دوران ملت ایران هیچ‌گونه اختیاری از خود نداشت و کشور عملاً تحت سلطه استکبار بود.

حجت‌الاسلام نصوری با تأکید بر اینکه رژیم ایالات متحده همچنان منفور و به دنبال منافع نامشروع خود به بهانه‌های مختلف است، افزود: ملت بزرگ ایران با استقامت، تاب‌آوری و تحمل سختی‌ها، هرگز تن به ذلت و تسلیم در برابر زورگویی این دشمنان نخواهد داد.

این مسئول فرهنگی، هدف اصلی جنگ نرم دشمن را تخریب باور‌های دینی و اعتقادی نسل جوان عنوان کرد و گفت: نوجوانان و جوانان بصیر ایران اسلامی همواره در خط مقدم ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان بوده‌اند و اجازه نداده‌اند نظام سلطه به اهداف شوم خود دست یابد.

وی با اشاره به هجمه‌های روانی و جنگ ترکیبی دشمنان تصریح کرد: به حول و قوه الهی، ملت ایران هیچ‌گاه دچار تردید و ناامیدی نخواهد شد؛ چرا که راهبرد اصلی دشمن کاشت بذر یأس و ناامیدی در میان آحاد جامعه به‌ویژه نسل جوان است.

حجت‌الاسلام نصوری در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی و اتحاد هستیم، زیرا دشمن می‌کوشد با تفرقه افکنی و نارضایتی‌تراشی در جامعه، شکاف ایجاد کند که این توطئه نیز با هوشیاری ملت خنثی خواهد شد.

معاون بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) کشور در پایان خاطرنشان کرد: همه ما وظیفه داریم با حرکت در مسیر آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی، نقشی اثرگذار، پیش‌برنده و ماندگار ایفا کنیم.