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همزمان با فصل برداشت پنبه در شهرستان اصلاندوز، کاهش قیمت خرید این محصول ، شیرینی برداشت را در کام پنبهکاران منطقه تلخ کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل کشاورزان از پایین بودن نرخ خرید و مشکلات فروش گلایهمندند و خواستار حمایت از تولیدکنندگان و ساماندهی بازار پنبه هستند.
در مقابل، خریداران میگویند ورود خاشاک، بقایای گیاهی و الیاف دیگر به پنبه برداشتشده با دست، کیفیت محصول را کاهش میدهد و بر روند فرآوری آن تأثیر میگذارد.
یکی دیگر از مشکلات اعلامشده از سوی فعالان این بخش، انباشت تخم پنبه در کارخانهها و نبود خریدار مناسب برای آن است. آنان خواستار ساماندهی بازار، تعیین قیمت عادلانه، نظارت بر کیفیت پنبه و ایجاد سازوکار مشخص برای خرید و فروش تخم پنبه و ضایعات هستند.
این گلایهها نشان میدهد که مشکلات بازار پنبه تنها به قیمت خرید محصول محدود نمیشود و از کیفیت برداشت تا فروش فرآوردههای جانبی را دربر میگیرد.