به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل کشاورزان از پایین بودن نرخ خرید و مشکلات فروش گلایه‌مندند و خواستار حمایت از تولیدکنندگان و ساماندهی بازار پنبه هستند.

در مقابل، خریداران می‌گویند ورود خاشاک، بقایای گیاهی و الیاف دیگر به پنبه برداشت‌شده با دست، کیفیت محصول را کاهش می‌دهد و بر روند فرآوری آن تأثیر می‌گذارد.

یکی دیگر از مشکلات اعلام‌شده از سوی فعالان این بخش، انباشت تخم پنبه در کارخانه‌ها و نبود خریدار مناسب برای آن است. آنان خواستار سامان‌دهی بازار، تعیین قیمت عادلانه، نظارت بر کیفیت پنبه و ایجاد سازوکار مشخص برای خرید و فروش تخم پنبه و ضایعات هستند.

این گلایه‌ها نشان می‌دهد که مشکلات بازار پنبه تنها به قیمت خرید محصول محدود نمی‌شود و از کیفیت برداشت تا فروش فرآورده‌های جانبی را دربر می‌گیرد.