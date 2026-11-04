به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سردار حسین معروفی در راهیپمایی ۱۳ آبان در میدان امام اصفهان در جمع مردم ولایتمدار این شهر با اشاره به وقایع ۱۳ آبان ۱۳۵۸ گفت: لانه جاسوسی به دست دانشجویان خط امام تسخیر شد نه سفارت آمریکا؛ لانه‌ای که بعد از انقلاب اسلامی برای فروپاشی نظام و بازگرداندن شاه مخلوع تلاش می‌کردند، اما دانشجویان خط امام، انقلاب کردند و امام (ره) این حرکت بزرگ را انقلاب دوم دانستند.

وی با تاکید بر اینکه خباثت شیطان بزرگ امریکا فقط به این وقایع ختم نشد افزود: تلاش برای تجزیه کشور در جنگ‌های قومی و قبلیه‌ای غرب در سال‌های اول انقلاب، جنگ هشت ساله تحمیلی، فتنه ۸۸، وقایع سال‌های ۹۶ و ۹۷ و ۹۸، شهادت سردار بزرگ اسلام حاج قاسم سلیمانی، جنگ ترکیبی ۱۴۰۱، جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم در همه این وقایع، سردمدار و پشتیبان آمریکای جنایتکار بوده و هست.

سردار معروفی تاکید کرد: هر جای ایران را نگاه می‌کنیم پای نحس آمریکا را مقابل ملت بزرگ ایران و انقلاب اسلامی می‌بینیم در حالی که ملت بزرگ ایران در تمام این سال‌ها پای دین خدا، اهل بیت (ع) و حقیقت خودایستاده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه گفت: مرگ بر امریکای ملت بزرگ ایران در این ۴۸ سال براساس دستور قرآن، پیامبر و اهل بیت (ع) و امامان انقلاب بوده و امروز هم به فرمان آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای است.

سردار معروفی افزود: استکبار در مقابل اسلام و عزت ایستاده و دستور قرآن به پیغمبر و اهل بیت (ع) هم مبارزه با استکبار بوده و امروز هم جبهه حق ایران بزرگ و‌ام القرای حقیقت اسلام ناب محمدی است که مقابل نظام سلطه ایستاده است.

وی افزود: نظام سلطه‌ای که غیر از جنایت و ظلم در طول تاریخ و در همه کشور‌ها چیزی از خود به جا نگذاشته و فقط در کشور خودش کودتا نمی‌کند، چون آنجا سفارت ندارد و هر جا آمریکای جنایتکار سفارت دارد مهد توطئه و دشمنی و خباثت و ظلم به مسلمین است.

سردار معروفی تاکید کرد: علت دشمنی آمریکا با ایران هم همین ایستادگی ایران است که زیر بار رزور نمی‌رود و مقابل نظام سلطه ایستاده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه ادامه داد: ملت بزرگ ایران امروز مانند ۴۸ سال گذشته در طرف درست تاریخ ایستاده و این حرکت بزرگ ۸ ماهه ملت مبعوث شده بعد از شهادت رهبر، همه ملت‌های دنیا را نسبت به خود متحیر کرده و دشمنانش را ذلیل کرده است.

سردار معروفی افزود: در هیچ زمانی مثل امروز، ایران قوی، این انقلاب پر خیر و پر برکت اینقدر نزد ملل دنیا عزیز، بزرگ و باشرف و با عزت و شجاع نبوده و به اندازه امروز هیچ وقت استکبار و آمریکای جنایتکار و دشمن منطقه‌ای رژیم صهیونیست اینقدر خوار و ذلیل و ورشکسته نشده بود.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه در ادامه افزود: من به عنوان کهنه سرباز این نظام از طرف همه نیرو‌های مسلح به شما مردم همیشه در صحنه افتخار می‌کنیم، ما پیمودن این راه مقاومت را از شهیدان قهرمان، از امامان انقلاب و فرماندهان به ارث برده‌ایم و باید مقاومت و استقامت مقابل دشمنان را محکم‌تر از قبل ادامه دهیم.

وی توصیه‌هایی به همه مردم و مسئولان داشت و افزود: علاوه بر تداوم مقاومت و ادامه مسیر امامین انقلاب، باید ایران را ایران قوی بسازیم که ایران قوی با تمسک به حبل الهی و دستورات خدا و روی پای خود ایستادن محقق می‌شود همان گونه که در بسیاری از عرصه‌ها بویژه نظامی این موضوع محقق شده است و در سیستم آموزش و پرورش و دانشگاه هم مقاوم بودن را پیاده کنیم.

سردار معروفی، مرعوب نشدن مقابل دشمن، تو کل به خدا و توسل به اهل بیت (ع) و پیروی از ولایت را نکات دیگر برای مقاومت و ایستادگی مقابل دشمن عنوان کرد و ادامه داد: شما مردم با حضور خود در اجتماعات شبانه و میدان‌ها تایید کننده مقاومت ۴۸ سال گذشته ملت هستید و ثابت کردید که اگر در جنگ صفین، در زمان امام حسن مجتبی (ع) یا در روز عاشورا بودید امام خویش را تنها نمی‌گذاشتید و شما مردم تاریخ ساز هستید.

وی با اشاره به شکست ناپذیر بودن ملت گفت: در قاموس ملت ایران سازش و تسلیم معنا ندارد و با همه مشکلات پای حقیقت ایران و انقلاب اسلامی ایستاده است.

وی در پایان با تاکید بر اینکه اجتماعات شبانه منجر به تولید قدرت مقابل دشمن شده افزود: حضور مردم در میدان و یکپارچگی و ایستادگی مردم باید استمرار داشته باشد چرا که این حضور به استمرار انقلاب، ولایت و بیعت با رهبری و ارتباط امام با ملت و خونخواهی رهبر شهیدمان و استکبار ستیزی تبدیل شده است