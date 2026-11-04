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معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه در اصفهان گفت: حضور آگاهانه مردم در میدان پشتوانه نبرد نیروهای مسلح در همه عرصهها و همچنین دیپلماسی انقلابی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سردار حسین معروفی در راهیپمایی ۱۳ آبان در میدان امام اصفهان در جمع مردم ولایتمدار این شهر با اشاره به وقایع ۱۳ آبان ۱۳۵۸ گفت: لانه جاسوسی به دست دانشجویان خط امام تسخیر شد نه سفارت آمریکا؛ لانهای که بعد از انقلاب اسلامی برای فروپاشی نظام و بازگرداندن شاه مخلوع تلاش میکردند، اما دانشجویان خط امام، انقلاب کردند و امام (ره) این حرکت بزرگ را انقلاب دوم دانستند.
وی با تاکید بر اینکه خباثت شیطان بزرگ امریکا فقط به این وقایع ختم نشد افزود: تلاش برای تجزیه کشور در جنگهای قومی و قبلیهای غرب در سالهای اول انقلاب، جنگ هشت ساله تحمیلی، فتنه ۸۸، وقایع سالهای ۹۶ و ۹۷ و ۹۸، شهادت سردار بزرگ اسلام حاج قاسم سلیمانی، جنگ ترکیبی ۱۴۰۱، جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم در همه این وقایع، سردمدار و پشتیبان آمریکای جنایتکار بوده و هست.
سردار معروفی تاکید کرد: هر جای ایران را نگاه میکنیم پای نحس آمریکا را مقابل ملت بزرگ ایران و انقلاب اسلامی میبینیم در حالی که ملت بزرگ ایران در تمام این سالها پای دین خدا، اهل بیت (ع) و حقیقت خودایستاده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه گفت: مرگ بر امریکای ملت بزرگ ایران در این ۴۸ سال براساس دستور قرآن، پیامبر و اهل بیت (ع) و امامان انقلاب بوده و امروز هم به فرمان آیت الله سید مجتبی خامنهای است.
سردار معروفی افزود: استکبار در مقابل اسلام و عزت ایستاده و دستور قرآن به پیغمبر و اهل بیت (ع) هم مبارزه با استکبار بوده و امروز هم جبهه حق ایران بزرگ وام القرای حقیقت اسلام ناب محمدی است که مقابل نظام سلطه ایستاده است.
وی افزود: نظام سلطهای که غیر از جنایت و ظلم در طول تاریخ و در همه کشورها چیزی از خود به جا نگذاشته و فقط در کشور خودش کودتا نمیکند، چون آنجا سفارت ندارد و هر جا آمریکای جنایتکار سفارت دارد مهد توطئه و دشمنی و خباثت و ظلم به مسلمین است.
سردار معروفی تاکید کرد: علت دشمنی آمریکا با ایران هم همین ایستادگی ایران است که زیر بار رزور نمیرود و مقابل نظام سلطه ایستاده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه ادامه داد: ملت بزرگ ایران امروز مانند ۴۸ سال گذشته در طرف درست تاریخ ایستاده و این حرکت بزرگ ۸ ماهه ملت مبعوث شده بعد از شهادت رهبر، همه ملتهای دنیا را نسبت به خود متحیر کرده و دشمنانش را ذلیل کرده است.
سردار معروفی افزود: در هیچ زمانی مثل امروز، ایران قوی، این انقلاب پر خیر و پر برکت اینقدر نزد ملل دنیا عزیز، بزرگ و باشرف و با عزت و شجاع نبوده و به اندازه امروز هیچ وقت استکبار و آمریکای جنایتکار و دشمن منطقهای رژیم صهیونیست اینقدر خوار و ذلیل و ورشکسته نشده بود.
معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه در ادامه افزود: من به عنوان کهنه سرباز این نظام از طرف همه نیروهای مسلح به شما مردم همیشه در صحنه افتخار میکنیم، ما پیمودن این راه مقاومت را از شهیدان قهرمان، از امامان انقلاب و فرماندهان به ارث بردهایم و باید مقاومت و استقامت مقابل دشمنان را محکمتر از قبل ادامه دهیم.
وی توصیههایی به همه مردم و مسئولان داشت و افزود: علاوه بر تداوم مقاومت و ادامه مسیر امامین انقلاب، باید ایران را ایران قوی بسازیم که ایران قوی با تمسک به حبل الهی و دستورات خدا و روی پای خود ایستادن محقق میشود همان گونه که در بسیاری از عرصهها بویژه نظامی این موضوع محقق شده است و در سیستم آموزش و پرورش و دانشگاه هم مقاوم بودن را پیاده کنیم.
سردار معروفی، مرعوب نشدن مقابل دشمن، تو کل به خدا و توسل به اهل بیت (ع) و پیروی از ولایت را نکات دیگر برای مقاومت و ایستادگی مقابل دشمن عنوان کرد و ادامه داد: شما مردم با حضور خود در اجتماعات شبانه و میدانها تایید کننده مقاومت ۴۸ سال گذشته ملت هستید و ثابت کردید که اگر در جنگ صفین، در زمان امام حسن مجتبی (ع) یا در روز عاشورا بودید امام خویش را تنها نمیگذاشتید و شما مردم تاریخ ساز هستید.
وی با اشاره به شکست ناپذیر بودن ملت گفت: در قاموس ملت ایران سازش و تسلیم معنا ندارد و با همه مشکلات پای حقیقت ایران و انقلاب اسلامی ایستاده است.
وی در پایان با تاکید بر اینکه اجتماعات شبانه منجر به تولید قدرت مقابل دشمن شده افزود: حضور مردم در میدان و یکپارچگی و ایستادگی مردم باید استمرار داشته باشد چرا که این حضور به استمرار انقلاب، ولایت و بیعت با رهبری و ارتباط امام با ملت و خونخواهی رهبر شهیدمان و استکبار ستیزی تبدیل شده است