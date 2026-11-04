به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حضور گسترده دانش‌آموزان و فرهنگیان شهر باغملک در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان علت این تصمیم اعلام شده است که با پیشنهاد رئیس آموزش و پرورش باغملک و موافقت فرماندار صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، تعطیلی مدارس شیفت عصر، تنها شامل شهرهای باغملک و قلعه تل می‌شود و مدارس مناطق روستا‌یی این شهرستان طبق روال عادی دایر هستند.

همچنین به غیر از شهر باغملک، مدارس نوبت عصر امروز ۱۳ آبان همه نقاط استان خوزستان دایر خواهد بود.