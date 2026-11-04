نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی، با گرامیداشت ۱۳ آبان؛ ایستادگی، وحدت ملی و حضور مردم در صحنه، مهم‌ترین عوامل اقتدار و پیروزی ایران در برابر زیاده‌خواهی دشمنان دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جوکار در مراسم گرامیداشت ۱۳ آبان در یزد این روز نماد استقامت، قدرت و ایستادگی ملت بزرگ ایران در برابر ظلم و استکبار جهانی دانست.

وی با رد این ادعا که دشمنی آمریکا با ایران از زمان تسخیر لانه جاسوسی آغاز شده است، افزود: با نگاهی به تاریخ می‌توان دید آمریکایی‌ها چه بر سر ملت ما آورده‌اند. مستشاران آمریکایی در داخل کشور همواره ملت ایران را تحقیر می‌کردند، اما امام راحل قیام کردند و استقلال و آزادی را به ملت بازگرداندند.

جوکار ادامه داد: اگر لانه جاسوسی تصرف و اسناد آن افشا نشده بود، آمریکایی‌ها به دنبال تحمیل کودتایی دیگر مانند کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ بودند. به همین دلیل امام خمینی (ره) تسخیر لانه جاسوسی را انقلابی بزرگ‌تر از انقلاب اول و انقلاب دوم نامیدند.

وی با اشاره به خوی سلطه‌طلبی آمریکا گفت: استکبار جهانی به دنبال سلطه بر ملت‌ها و کشور‌های مسلمان و قرار دادن آنان زیر یوغ خود است، اما همان‌گونه که فرعون‌ها و قدرت‌های مستکبر در طول تاریخ نابود شدند، دوران سلطه‌گری آمریکا نیز به پایان خواهد رسید.

نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ با اشاره به تهدید‌ها و اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا اظهار داشت: عربده‌کشی و تهدید‌های آمریکا به جایی نخواهد رسید. رزمندگان اسلام و نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با بدترین سناریو‌های احتمالی دشمن آمادگی دارند.

جوکار با اشاره به آمادگی نیرو‌های مسلح در سواحل، جزایر و تنگه هرمز افزود: نیرو‌های هوافضای کشور نیز با به‌روزرسانی سامانه‌های موشکی و بهره‌گیری از فناوری‌های روز، توانمندی لازم برای مقابله با تهدیدات دشمن را دارند.

وی با بیان اینکه دوران سلطه‌گری آمریکا به پایان رسیده است، گفت: در جنگ رمضان نیز آمریکایی‌ها به اهداف خود نرسیدند و اعتبار و آبروی آنان در سطح جهان خدشه‌دار شد. تحولات سیاسی داخلی آمریکا نیز نشان می‌دهد که این کشور در عرصه سیاسی با شکست‌ها و چالش‌هایی روبه‌روست.

جوکار تأکید کرد: این تحولات نشان می‌دهد ایستادگی و مقاومت قدرت‌آفرین است و ایران قوی به مقاومت نیاز دارد.

وی با اشاره به شکل‌گیری ائتلاف‌های منطقه‌ای و درخواست برخی کشور‌ها برای مشارکت ایران در این ائتلاف‌ها اظهار داشت: وقتی کشور‌هایی مانند ترکیه، عربستان و پاکستان برای همکاری منطقه‌ای به سراغ ایران می‌آیند، این موضوع پیام روشنی دارد و نشان می‌دهد آمریکا دیگر قادر به تأمین امنیت منطقه نیست.

نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ افزود: حضور ایران در ائتلاف‌های منطقه‌ای به معنای تغییر معادلات منطقه و کاهش نفوذ آمریکاست. کشور‌های همسایه نیز در برابر زیاده‌خواهی‌های رژیم صهیونیستی به اهمیت همکاری با جمهوری اسلامی ایران پی برده‌اند.

جوکار با اشاره به حضور میانجیگران مختلف در ایران گفت: موضع جمهوری اسلامی ایران روشن و مبتنی بر رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب است. آمریکا باید هفت شرط ایران را عملی کند و تا زمانی که این شروط محقق نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد.

وی ادامه داد: امروز با افزایش قیمت نفت، شهروندان اروپایی و کشور‌های دیگر نیز با شرایط دشواری مواجه شده‌اند و معادلات منطقه تغییر کرده است. ایران در سال‌های گذشته با نجابت از ظرفیت‌های راهبردی خود استفاده کرده، اما امروز شرایط متفاوت است.

جوکار خطاب به دشمنان تصریح کرد: شما جنگ را بر ما تحمیل کردید، مرتکب جنایت شدید، مردم ما را به شهادت رساندید و دانشمندان و فرماندهان کشور را هدف قرار دادید؛ بنابراین امروز باید در برابر این اقدامات پاسخگو باشید.

وی با اشاره به دو موضوع مورد رصد دشمن، یعنی اراده ایران برای پاسخگویی و میزان انسجام داخلی، گفت: دشمن هم اراده و توان پاسخگویی ایران را زیر نظر دارد و هم میزان حضور مردم در میدان‌ها، تجمعات و انسجام ملی را رصد می‌کند.

نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت حضور مردم در اجتماعات شبانه افزود: رهبر معظم انقلاب بر خالی نماندن میدان‌ها تأکید دارند؛ چراکه بنیان ایستادگی کشور بر حضور و حمایت مردم استوار است.

جوکار با اشاره به حضور رهبر معظم انقلاب در اجتماعات مردمی اظهار داشت: حضرت آقا در این شب‌ها تنها در تهران حضور ندارند، بلکه در نقاط مختلف کشور حضور می‌یابند و اجتماعات مردم را رصد می‌کنند. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت حضور مستمر مردم و ضرورت حفظ انسجام ملی است.

وی ادامه داد: امروز در سایه رهنمود‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب، چینش و نظامات خود را در برابر دشمن تنظیم می‌کنیم. امام راحل نیز همواره بر حضور مردم در صحنه تأکید داشتند و آن را رمز پیروزی و ماندگاری انقلاب می‌دانستند.

جوکار تأکید کرد: مردم باید بدانند که حضورشان در میدان اهمیت دارد و این حضور باید گسترده‌تر شود تا دشمن بداند ملت ایران همچنان در برابر تهدید‌ها و تجاوز‌ها ایستاده است.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تقویت توان بازدارندگی کشور گفت: امیدواریم با کسب اجازه از محضر رهبر معظم انقلاب، دکترین دفاعی و هسته‌ای خود را تغییر دهیم تا این موضوع به عاملی مهم برای بازدارندگی در برابر دشمن تبدیل شود.

نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به دانش‌آموزان گفت: نسل گذشته شما در دوران هشت سال دفاع مقدس ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز تقدیم کرد تا انقلاب و کشور حفظ شود و امروز شما نیز این وظیفه و رسالت را بر عهده دارید که ادامه‌دهنده مسیر شهدا باشید.

جوکار افزود: دانش‌آموزان باید با خلاقیت و نوآوری‌های علمی، ایران عزیز را در عرصه‌های علمی، فناوری و دفاعی سربلند و پرافتخار نگه دارند تا کشورمان با اقتدار مسیر پیشرفت خود را ادامه دهد و در برابر آمریکا و استکبار جهانی بایستد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد دانش‌آموزان با تداوم مسیر شهدا و تلاش علمی، زمینه‌ساز سربلندی و اقتدار روزافزون ایران اسلامی باشند.