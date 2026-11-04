راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، با حضور اقشار مختلف مردم و دانش‌آموزان در شهرستان پردیس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت‌کنندگان در این مراسم با سردادن شعارهایی، جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی را محکوم و حمایت خود را از محور مقاومت اعلام کردند.دانش‌آموزان نیز با حضور در این راهپیمایی، بر ادامه راه شهیدان، حفظ استقلال کشور و ایستادگی در برابر سلطه‌طلبی تأکید کردند.

این مراسم در سه مسیر در بومهن، پردیس و جاجرود برگزار شد و راهپیمایان پس از حرکت در مسیر‌های اعلام‌شده، در نقطه پایانی تجمع کردند. حاضران، حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان را فرصتی برای تجدید میثاق با شهیدان و اعلام همبستگی با ملت‌های مظلوم دانستند.