\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0636\u0648\u06cc\u060c \u0634\u0631\u06a9\u062a \u06a9\u0646\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0631\u0627\u0647\u067e\u06cc\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u06f1\u06f3 \u0622\u0628\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u062d\u0636\u0648\u0631\u06cc \u067e\u0631 \u0634\u0648\u0631 \u0648 \u0628\u0627 \u0634\u06a9\u0648\u0647\u060c \u062c\u0644\u0648\u0647\u200c\u0627\u06cc \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0627\u0632 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062d\u0645\u0627\u0633\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0627\u0628\u0631 \u062c\u0646\u0627\u06cc\u0627\u062a \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0648 \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u0628\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u06af\u0630\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f.\n\u0645\u0631\u062f\u0645 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u0647\u0627\u06cc \u0646\u06cc\u0634\u0627\u0628\u0648\u0631\u060c\u0628\u0631\u062f\u0633\u06a9\u0646\u060c \u0642\u0648\u0686\u0627\u0646\u060c \u0641\u06cc\u0631\u0648\u0632\u0647\u060c \u062e\u0648\u0634\u0627\u0628\u060c \u06a9\u0648\u0647\u0633\u0631\u062e\u00a0 \u0648 \u0628\u062e\u0634\u0647\u0627\u06cc \u0628\u0627\u06cc\u06af \u0648 \u0631\u062e \u062a\u0631\u0628\u062a \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc\u0647 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0647\u0645\u067e\u0627\u06cc \u0641\u0631\u0632\u0646\u062f\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u0633\u0631\u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0641\u0631\u06cc\u0627\u062f \u0645\u0631\u06af \u0628\u0631 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0648 \u0645\u0631\u06af \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u0633\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f.\n\n \n\n\n\u00a0\n