به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی سرخس،گفت: با پیگیری‌های ویژه سیداحسان قاضی‌زاده ،نماینده سرخس در مجلس شورای اسلامی و تلاش‌ اعضای هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد سرخس، نخستین پرواز فرودگاه بین‌المللی الماس پس از سال‌ها توقف عملیاتی شد.

رسول رئیس‌جعفری،افزود: این پرواز که با ورود هیئتی از سرمایه‌گذاران چینی به سرخس انجام شد ،گامی مهم در مسیر فعال‌سازی ظرفیت‌های فرودگاهی و تسهیل حضور سرمایه‌گذاران خارجی در منطقه آزاد سرخس به شمار می‌رود.

رئیس جعفری اضافه کرد:این سرمایه گذاران، ضمن بازدید از ظرفیتهای پالایشگاه گاز و نشست مشترک با مدیران این مجموعه، برای ایجاد بسترهای تولید و لجستیک در سازمان منطقه آزاد سرخس به گفتگو می نشینند.

وی خاطر نشان کرد: فرودگاه بین المللی الماس سرخس پس از مدتها رکود، امروز با ورود یکی از بزرگترین سرمایه گذاران چینی تحولی را در حمل نقل هوایی، رقم خواهد زد لذا با همکاری و همراهی دو مجموعه بزرگ پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد و منطقه آزاد سرخس بزودی شاهداستقرار این سرمایه گذاران خواهیم بود.

رئیس جعفری در ادامه تصریح کرد: ظرفیت عظیم تولید گاز پالایشگاه و محصولات جانبی از جمله گوگرد و همچنین استقرار زیرساختهای مناسب و امکانات لجستیکی از جمله اتصال خطوط ریلی و باراندازهای عظیم در منطقه ازاد به عنوان یک فرصت مناسب سرمایه گذاری این شرکت در حوزه انرژی و فراوری گوگرد و تولید محصولات ارزشمند از این مواد خواهد بود .

مدیر عامل منطقه آزادسرخس، با اشاره به اهمیت راه‌اندازی فرودگاه سرخس در روند توسعه منطقه آزاد افزود: فعال‌شدن این فرودگاه می‌تواند یکی از ارکان اساسی عملیاتی‌شدن ظرفیت‌های منطقه آزاد سرخس باشد و زمینه گسترش ارتباطات اقتصادی و تجاری راارتقا دهد.